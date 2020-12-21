Жертвами коронавируса стали ещё 15 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 1 343.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. По данным на 21 декабря, Средний Урал остаётся на седьмой строчке по числу погибших с начала пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 10 469. На втором Санкт-Петербург – 6 917 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 2 697. Далее следуют Ростовская область, Красноярский край и Нижегородская область. За всё время жертвами COVID-19 стал 51 351 россиянин.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 396 случаев заражения. Это на 7 новых заболевших меньше, чем днём ранее.