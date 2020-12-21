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Общество
21 декабря 2020, 12:53

Житель Первоуральска пойдёт под суд за сбыт фальшивых денег

Абсолютно все банкноты он реализовывал в цветочных павильонах Первоуральска.

Абсолютно все банкноты он реализовывал в цветочных павильонах Первоуральска. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Свердловской области передано в суд уголовное дело в отношении фальшивомонетчика из Первоуральска. Мужчина сбывал поддельные купюры исключительно в цветочных магазинах.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурантом уголовного дела стал мужчина 1993 года рождения. Его обвиняют по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Сбыт поддельных денег").

По версии следствия, в августе этого года обвиняемый реализовал пять поддельных пятитысячных купюр. При этом абсолютно все банкноты он реализовывал в цветочных павильонах Первоуральска, в которых отсутствовали специальные устройства по проверке денег на подлинность. За несколько дней молодой человек купил четыре букета цветов по 600 рублей. Один из них он подарил своей знакомой девушке, а ещё три – отдал друзьям. Судьбу четвёртого букета подозреваемый определить не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции территориального ОВД из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

Поддельные купюры выявил банкомат, когда хозяйка магазинов хотела положить деньги на карту. Выявить фальшивомонетчика удалось по записи видеокамер.

Отмечается, что ранее задержанный мужчина уже имел проблемы с законом. В 2009 году суд Первоуральска признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Однако тогда ему была избрана условная мера наказания на три года.

Сейчас фальшивомонетчику грозит до восьми лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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