Житель Первоуральска пойдёт под суд за сбыт фальшивых денег

Абсолютно все банкноты он реализовывал в цветочных павильонах Первоуральска. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Свердловской области передано в суд уголовное дело в отношении фальшивомонетчика из Первоуральска. Мужчина сбывал поддельные купюры исключительно в цветочных магазинах.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурантом уголовного дела стал мужчина 1993 года рождения. Его обвиняют по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Сбыт поддельных денег").

По версии следствия, в августе этого года обвиняемый реализовал пять поддельных пятитысячных купюр. При этом абсолютно все банкноты он реализовывал в цветочных павильонах Первоуральска, в которых отсутствовали специальные устройства по проверке денег на подлинность. За несколько дней молодой человек купил четыре букета цветов по 600 рублей. Один из них он подарил своей знакомой девушке, а ещё три – отдал друзьям. Судьбу четвёртого букета подозреваемый определить не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции территориального ОВД из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

Поддельные купюры выявил банкомат, когда хозяйка магазинов хотела положить деньги на карту. Выявить фальшивомонетчика удалось по записи видеокамер.

Отмечается, что ранее задержанный мужчина уже имел проблемы с законом. В 2009 году суд Первоуральска признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Однако тогда ему была избрана условная мера наказания на три года.

Сейчас фальшивомонетчику грозит до восьми лет лишения свободы.