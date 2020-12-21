Проект полигона ТКО в Красноуфимске прошёл экологическую экспертизу

В Красноуфимске проект полигона ТКО прошёл экологическую экспертизу. Фото: Павел Ворожцов.

В Красноуфимске проект мусорного полигона прошёл государственную экологическую экспертизу. Она была второй.

Предыдущая была неудачной. Тогда экспертная комиссия установила несоответствие представленной документации требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

На сей раз безопасность строительства и эксплуатации объекта была подтверждена. Заключение утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, сообщает департамент информполиитики Свердловской области.

Известно, что эксперты рассмотрели проектную документацию объекта, отчёты о результатах инженерных изысканий, материалы общественных обсуждений. Кроме того, к сведению были приняты публикации о строительстве комплекса ТКО в «Российской газете» и «Областной газете», а также копия протокола общественных слушаний в посёлке Сарана.

С учётом предусмотренных проектом природоохранных мероприятий комиссией был сделан вывод о том, что строительство красноуфимского полигона ТКО допустимо и соответствует всем СанПиНам и требованиям природоохранного законодательства РФ.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2021 году планируется заключить концессионные соглашения. Среди таких объектов значатся полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг».

Ориентировочная стоимость мусоросортировочного комплекса составит 9,11 млрд рублей, а стоимость полигона ТКО — 2,64 млрд рублей. Суммарно строительство завода обойдётся бюджету в 11,7 млрд рублей.

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