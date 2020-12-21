МУГИСО заявило о полной ликвидации незаконных рекламных конструкций

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области полностью завершена работа по наведению порядка на подведомственном рынке наружной рекламы. За пять лет незаконные рекламные конструкции полностью ликвидированы.
Как сообщает пресс-служба министерства, за это время с территории города демонтировано и вывезено более 4600 афишных стендов и перетяжек. В общей сложности, за отчётный период демонтировано 13 360 рекламных конструкции.
«Искоренить незаконный сектор недостаточно, в связи с чем министерством планомерно реализуется концепция оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской области, утверждённая в 2019 году», - говорится в сообщении.
Концепция направлена на формирования единых принципов и условий для обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, гармоничного благоустройства территории при установке рекламных конструкций. Параллельно проводится и так называемый апргрейд законных конструкций.
Отмечается также воздействие на рекламную отрасль пандемии коронавируса. По данным АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) за время пандемии финансирование рекламодателей в отрасль наружной рекламы сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%.
«В целях оздоровления отрасли правительством Свердловской области представлены различные меры поддержки, в том числе отсрочка уплаты платежей по договорам. Проведенный Министерством комплекс мероприятий по стабилизации рынка наружной рекламы позволил сохранить всех игроков отрасли, присутствующих в столице региона», - говорится в сообщении.