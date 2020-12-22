Сколько стоит вылечиться от коронавируса и кто защищает журналистов в период пандемии: обзор номера за 22 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодняшний выпуск "ОГ" - необычный, тематический. В нём мы рассказываем о том, как свердловские журналисты работают в условиях пандемии коронавируса, как справляются с болезнью сами и помогают побороть её другим.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, секретарь Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) Татьяна Мерзляковарассказала о помощи ветеранам журналистики в период пандемии. В СТСЖ следят за здоровьем возрастных коллег, фиксируют все случаи их заражения COVID-19 и направляют на лечение. Так, было, например, с бывшим редактором "Облгазеты" Юрием Глазковым. Чтобы помочь ему, пришлось подключить всю систему свердловского здравоохранения. В итоге Юрию Глазкову лично позвонил заместитель министра здравоохранения, его навестил участковый терапевт.

Ковид стал испытанием и для нынешних сотрудников "ОГ". В числе подхвативших вирус оказались и журналисты, и бухгалтера, и дизайнеры, и специалисты отделов развития и выпускающих редакторов. О долгом ожидании врачей, "ковидных качелях", неожиданных симптомах и других сложностях, с которыми приходиться сталкиваться заболевшему, читайте в материале "Дыхание ковида: истории сотрудников «Облгазеты», поборовших болезнь".

Экс-директор муниципального медиахолдинга "Тагил-пресс" Сергей Лошкин тоже перенёс заболевание. Из больницы выписывался с осложнением - пневмонией. Для дальнейшего лечения пришлось искать пульмонолога, но в условиях пандемии задача оказалась невыполнимой. Выходом стала телемедицина. За консультацией Сергей Лошкин обратился в екатеринбургскую больницу №33, где оказывают и платные услуги. В общей сложности борьба с болезнью обошлась пациенту в 25 тысяч рублей.