Свердловчане начали получать по 5000 на детей до 8 лет

Свердловчане начали получать по 5000 на детей до 8 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области семьям с детьми возрастом до 8 лет уже начали приходить президентские выплаты в размере 5 000 рублей. Такой новогодний подарок ранее анонсировал глава государства Владимир Путин.

О том, что деньги на детей начали поступать "Областной газете" сообщили сразу несколько свердловчан.

Напомним, подарок в размере 5 000 рублей получат почти 15 млн российских детей (рождённые 18 декабря 2012 года и позже). На эти цели будет направлено более 73,5 млрд рублей. В Свердловской области получателями средств станут около 500 тыс. ребят.

Добавим, выплата не будет учитываться в составе доходов при предоставлении гражданам других мер соцподдержки. Тем семьям, которые уже получали в этом году деньги на детей, не придётся обращаться в ПФР. Остальным это необходимо сделать до 1 апреля 2021 года. Заявки можно подавать через сайт госуслуг и МФЦ.

Более подробно об условия получения выплат на детей до 8 лет читайте тут.