Дамир Юсупов вручил новогодние подарки екатеринбуржцам в образе Деда Мороза. Фото

Пилот гражданской авиации, герой России Дамир Юсупов в образе Деда Мороза посетил 21 декабря три екатеринбургские семьи. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге стартовала работа по доставке новогодних подарков малообеспеченным и многодетным семьям, а также детям из школ-интернатов в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний". Пилот гражданской авиации, герой России Дамир Юсупов в образе Деда Мороза посетил 21 декабря три екатеринбургские семьи. Показываем, как это было.

Работа по доставке подарков началась с серьёзной подготовки. Пока Дед Мороз и Снегурочка примеряли праздничные наряды и гримировались, волонтёры добровольческого движения "Дорогами добра" упаковывали подарки.

Фото: Павел Ворожцов

Дамир Юсупов примеряет образ Деда Мороза. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции все костюмы дополнили защитными лицевыми экранами.

Фото: Павел Ворожцов

После небольшой музыкальной разминки Дед Мороз и Снегурочка в сопровождении Лунтика отправились по адресу ул. Советская, 62, чтобы поздравить 11-летнего мальчика по имени Клим, который очень хотел получить на новый год набор "ЛЕГО".

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Поздравив юного екатеринбуржца с Новым годом, Дамир Юсупов отправился к следующему получателю подарка - 12-летней Юлии. Живёт она неподалёку от Клима, поэтому Дед Мороз, Снегурочка и Лунтик отправились к девочке пешком, по пути раздавая подарки всем встреченным детям.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Юля попросила у Деда Мороза хорошие беспроводные наушники, и её желание сбылось.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Последней, чьё желание исполнил Дед Мороз, стала председатель Союза блокадников Ленинграда Кировского района Екатеринбурга Валентина Удалова. Она получила более скромный, но не менее нужный подарок - продуктовый набор.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

После того, как все подарки были розданы, Дамир Юсупов поделился своими впечатлениями от мероприятия. Пилот авиалайнера, совершивший летом 2019 года экстренную посадку самолёта на кукурузном поле в Подмосковье и спасший 233 пассажира, признался, что волновался перед выходом к детям в образе Деда Мороза.

"Не знаешь ведь реакцию маленьких детей, поэтому стараешься общаться с ними по-детски, по-доброму, рассказываешь стихи, знакомишься, узнаешь, что с ними происходит. Я с удовольствием принял участие в этом мероприятии. Дети сейчас очень ждут чуда, подарков и праздника. Да и самим взрослым дарить радость детям тоже очень приятно", - сказал Герой России.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов