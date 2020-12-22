Ночь на 22 декабря была самой длинной в году. Также минувшей ночью можно было наблюдать редкое соединение Юпитера и Сатурна, которая происходит не чаще, чем раз в 20 лет. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня наступил день пяти двоек - 22.12.2020. В предыдущий раз это было в феврале - 22.02.2020.

Отметим, что ночь на 22 декабря была самой длинной в году. Она длилась в Свердловской области более 17 часов. Также минувшей ночью можно было наблюдать редкое соединение Юпитера и Сатурна, которая происходит не чаще, чем раз в 20 лет.

В следующем году пять двоек будет также в феврале (22.02.2021) и декабре (22.12.2021). В последний месяц зимы в 2022 году наступит день сразу шести двоек.

Добавим, что красивые даты влюблённые пары часто выбирают для свадеб. Например, 20 февраля 2020 года в брак вступили более 300 свердловских пар. Однако некоторые относятся к таким "играм чисел" с опаской. Например, ясновидящая Ванга предсказывала миру "неожиданную войну" в день пяти двоек.