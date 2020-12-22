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22 декабря 2020, 13:09

На Среднем Урале скончались 1 360 человек с COVID-19

Машина скорой помощи едет по городу

За последнюю неделю скончались 112 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 17 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Общее число скончавшихся достигло 1 360.

Информацию об этом подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. За последнюю неделю скончались 112 свердловчан.

По данным на 15 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (10 540), Санкт-Петербурга (6 999), Московской (2 719), Ростовской (1 859) и Нижегородской (1 503) областей, Красноярского края (1 530).

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 400 случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе приблизилось к 55 тысячам.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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