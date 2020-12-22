До Екатеринбурга не доехала партия контрафактной одежды от «GUCCI»

До Екатеринбурга не доехала партия контрафактной одежды от «GUCCI». Фото: пресс-служба УТУ.

На российско-казахстанской границе таможенники предотвратили ввоз контрафактной одежды от «GUCCI». Партия направлялась из Киргизии в Екатеринбург.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, 90 пар спортивных брюк от «GUCCI» с признаками контрафактности были обнаружены при проведении таможенного досмотра. Собственник не смог предоставить документов, подтверждающих оригинальность товара.

Кроме того, факт подделки подтвердили направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб оценивается более чем в 7 млн рублей.

Поддельные товары могут быть опасны для жизни и здоровья граждан. Помимо этого реализация контрафактной продукции наносит серьёзный экономический ущерб деятельности добросовестных предпринимателей.

Напомним, ранее уральские таможенники пресекли реализацию 32 585 задников, носовых частей и язычков кроссовок с элементами декора, схожими с товарными знаками Adidas и Nike. Ущерб от их незаконного использования составляет 282 млн рублей.

"Областная газета" также сообщала, что в одном из сетевых магазинов в Верхней Салде обнаружена партия немаркированной обуви. На товар наложен арест.