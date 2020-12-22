Темы дня

Общество
22 декабря 2020, 16:42

До Екатеринбурга не доехала партия контрафактной одежды от «GUCCI»

контрафактная одежда

До Екатеринбурга не доехала партия контрафактной одежды от «GUCCI». Фото: пресс-служба УТУ.

На российско-казахстанской границе таможенники предотвратили ввоз контрафактной одежды от «GUCCI». Партия направлялась из Киргизии в Екатеринбург.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, 90 пар спортивных брюк от «GUCCI» с признаками контрафактности были обнаружены при проведении таможенного досмотра. Собственник не смог предоставить документов, подтверждающих оригинальность товара.

Кроме того, факт подделки подтвердили направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб оценивается более чем в 7 млн рублей.

Поддельные товары могут быть опасны для жизни и здоровья граждан. Помимо этого реализация контрафактной продукции наносит серьёзный экономический ущерб деятельности добросовестных предпринимателей.

Напомним, ранее уральские таможенники пресекли реализацию 32 585 задников, носовых частей и язычков кроссовок с элементами декора, схожими с товарными знаками Adidas и Nike. Ущерб от их незаконного использования составляет 282 млн рублей.

"Областная газета" также сообщала, что в одном из сетевых магазинов в Верхней Салде обнаружена партия немаркированной обуви. На товар наложен арест.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2020, 16:42 / Общество
До Екатеринбурга не доехала партия контрафактной одежды от «GUCCI»
22.12.2020, 16:37 / Общество
В Свердловской области до конца года откроются три Центра амбулаторной онкологической помощи
22.12.2020, 16:35 / Политика
Михаил Мишустин освободил Андрея Бабко от должности торгового представителя РФ на Украине
22.12.2020, 16:24 / Экономика
Евгений Куйвашев рассказал о сдерживании цен на продукты в регионе
22.12.2020, 16:10 / Политика
Алексей Орлов заявил о продолжении кадровых перестановок в мэрии Екатеринбурга