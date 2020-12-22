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22 декабря 2020, 15:43

Евгений Куйвашев: "Все обязательства по празднованию 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила сохраняются"

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев заявил, что все мероприятия, сопутствующие празднованию юбилеев городов, будут подготовлены в срок. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Свердловской области не отказываются от взятых на себя обязательств по празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году и Нижнего Тагила в 2022 году, несмотря на проблемы, вызванные пандемией. Об этом сообщил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в ходе своей пресс-конференции.

Вопрос о подготовке к празднованию юбилеев задала журналист "Областной газеты" Елизавета Порошина.

"Когда мы, я имею в виду не только Екатеринбург, не только Свердловская область, а вся страна, берём на себя обязательства по проведению тех или иных мероприятий, других вариантов нет, кроме как исполнить их", - сказал губернатор Свердловской области.

Евгений Куйвашев заявил, что все мероприятия, сопутствующие празднованию юбилеев двух свердловских городов, будут подготовлены в срок. Он подчеркнул, что подобные события - это "честь нашей страны и честь региона". По его словам, финансирование на организацию данных мероприятий имеется.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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