Конкурс «Лучший новогодний подарок»: бычок из бумаги и ёлочка из косточек хурмы

Эти ёлочки сделаны из шишек и косточек хурмы. Угадайте, какие из чего? Фото: Из личного архива Евгении Жолуб

Продолжаем публиковать снимки наших читателей в рамках конкурса "Облгазеты" на лучший новогодний подарок.

– Посмотрела на фотографии в любимой газете и захотелось тоже что-то смастерить, – признаётся наша читательница Евгения Жолуб из Верхней Пышмы. – Поискала подручный материал, нашла семечки хурмы, которую обожает муж, камушки, ракушки, шишки, бусинки и взялась за дело.

Смастерила Евгения Алексеевна ёлочки: одну – из камушков и ракушек, одну из шишки, и ещё три – из косточек хурмы.

Наталья Русскихиз Серова сделала фигурку бычка в технике папье-маше из… туалетной бумаги. В переводе с французского папье-маше означает «жёваная бумага». Но туалетную даже мять не надо, она и так пластична. И всего-то нужно надуть воздушный шарик и обклеить его бумагой. Далее из фольги делаете морду, уши, рожки и ножки, приклеиваете к туловищу и тоже покрываете папье-маше. Когда всё высохнет, можно разрисовывать игрушку красками и приклеить глазки-бусинки.

Этот славный бычок – не просто игрушка, а копилка Фото: Из личного архива Натальи Русских

Другая участница нашего конкурса, Екатерина Бабикова, работает преподавателем в Серовском детско-подростковом клубе «Эдельвейс», где руководит любительским объединением декоративно-прикладного искусства. Вместе с его воспитанницей Юлией они изготовили новогодние подарочные букеты из еловых веток, шишек, мандаринов, фиников, грецких орехов и бусин. Каждая деталь крепится на деревянную палочку для шашлыков, а потом собирается в букет.

Этот букет Екатерина подарила своей маме, не дожидаясь Нового года Фото: Из личного архива Екатерины Бабиковой

10-летняя София Жолуб сделала вот такую ёлочку в подарок дедушке. Фото: Евгений Пинаев

Подделка Софии Жолуб Фото: Из личного архива Евгения Пинаева

Картина символа 2021 года, выполненная Михаилом Мальцевым из керамики. Фото: Михаил Мальцев

Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко описать технологию создания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой информацией о себе: контактные данные, номер телефона для обратной связи.

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