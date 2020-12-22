Оставшаяся без крова многодетная семья, о которой писала «Областная газета», получит новое жильё до конца года

Фото: Ольга Кошкина

В октябре «Областная газета» впервые рассказала о семье Абдулаевых из посёлка Большой Исток (Сысертский ГО), в которой воспитываются восемь детей – представителей семи разных национальностей. После пожара семья осталась без дома и с трудом нашла небольшую съёмную квартиру. Вчера корреспондент «Облгазеты» Елизавета Порошина рассказала об истории семьи главе региона Евгению Куйвашеву во время пресс-конференции. А уже через пятнадцать минут стало известно: к Новому году семье помогут купить новое жильё.

– Евгений Владимирович, короткая просьба от читателей, – сказала Елизавета Порошина, после того, как озвучила основной вопрос. – В посёлке Большой Исток есть большая многодетная многонациональная семья Абдулаевых, в октябре у них сгорел дом, местные власти и предприниматели подыскали им временный вариант – съёмную квартиру, но все понимают, что ситуацию нужно решать. Могут ли власти региона как-то подключиться к решению этого вопроса?

– Почему многонациональная семья? – удивился глава региона.

– Родители усыновили ребят разных национальностей.

– Вникну в ситуацию, что там произошло, – ответил Евгений Куйвашев и обратился к вице-губернатору Павлу Крекову. – Павел Владимирович, прошу подготовить информацию, пока мы здесь.

Спустя пятнадцать минут Павел Креков взял слово:

– Это действительно многодетная семья и многонациональная – в общей сложности восемь человек. Вопрос по этой семье, как мне кажется, достаточно хорошо решился. Они имеют материнский капитал, что позволит им также принять участие в приобретении жилья – там сейчас четырёх миллионов не хватает для приобретения квартиры, которая уже подобрана, и принято решение, согласованное с Фондом Святой Екатерины, что фонд оплачивает эти оставшиеся четыре миллиона дополнительно к имеющемуся материнскому капиталу. Плюс они получили помощь как погорельцы – на каждого члена семьи. Им оказана помощь как школьникам (я имею в виду детей) по канцелярским товарам и прочим делам. Этот вопрос на контроле у министерства социальной политики – мы считаем, что к Новому году они уже заедут в новую квартиру.

«ОГ» связалась с главой семьи Самижоном Абдулаевым. О решении он уже знал.

– Сегодня позвонил руководитель Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. Завтра (то есть сегодня, в день выхода газеты. – Прим.«ОГ».) утром назначена встреча, – сообщил Самижон. – А чуть раньше знакомые опубликовали в соцсетях новость, что о нашей семье говорили на пресс-конференции. Не смог сдержать слёз радости. Рассказал жене – она была так потрясена, что пришлось успокаивать: «Это не пожар, это радость!». Но, честно говоря, самому до сих пор не верится. Сегодня будет праздничный стол по такому случаю: супруга уже готовит плов. Заберу детей из детского сада, и всей семьёй посмотрим трансляцию. Подумать только – ещё два дня назад планировали брать ипотеку. Даже нашли жильё – четырёхкомнатную квартиру 90 квадратных метров в Арамиле. Рядом вся инфраструктура. На первом этаже – спорткомплекс, стены в спальной комнате выходят на подъезд, так что никого не побеспокоим, если дети разыграются. Как только всё получится, ждём на новоселье – разделить с нами радость, которую моя семья так ждала!

Иллюстрация: Скан первой страницы «Областной газеты» за 15 октября 2020 года