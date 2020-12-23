На Урале в детскую спортивную школу поставляли бутилированную воду из-под крана

Индивидуальный предприниматель разливал воду дома из-под крана с фильтром. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области прокуратура Туринского района пресекла поставку в детскую спортивную школу ненадлежащей питьевой бутилированной воды. Индивидуальный предприниматель разливал воду дома из-под крана.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что в течение 2020 года предприниматель поставлял бутилированную воду в МАОУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

Для подтверждения качества воды предприниматель предоставил образовательному учреждению санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора о соответствии товара санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Однако, как показала проверка, в реальности заключение о качестве и безопасности питьевой воды надзорным органом не выдавалось. Для соблюдения условий договора предприниматель изготовил этот документ самостоятельно.

В дальнейшем выяснилось, что поставляемая предпринимателем бутилированная вода разливалась в тару в домашних условиях с помощью централизованного холодного водоснабжения с использованием фильтров.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции).