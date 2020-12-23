Последняя бесхозная плотина Свердловской области обрела хозяина

На Среднем Урале завершена работа по передаче плотин на баланс муниципальных властей. Фото: Александр Зайцев

Свердловская область стала первым регионом в УрФО, где не осталось бесхозных гидротехнических сооружений. На Среднем Урале завершена работа по передаче плотин на баланс муниципальных властей.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслава Тюменцева, с 2007 года областным минприроды оформлены в собственность более 116 бесхозных гидротехнических сооружений.

«Отсутствие хозяев у ГТС затрудняло работу по их приведению в безопасное техническое состояние. Сейчас эта проблема решена. За состояние плотин и безаварийный пропуск паводковых вод отвечает собственник. Он же вкладывает средства в ремонт гидротехнических сооружений, а при их нехватке имеет право привлечь на ремонт средства областного и федерального бюджетов», - пояснил Вячеслав Тюменцев.

Последним бесхозным гидротехническим сооружением, которое обрело хозяина, стала Нейво-Рудянская плотина в Кировградском городском округе, которая числилась бесхозной с 2012 года. Сейчас имущество проходит уже процедуру принятия в муниципальную собственность.

По данным департамент информполитики Свердловской области, в 2020 году на софинансирование мероприятий по приведению гидротехнических сооружений региона в безопасное техническое состояние из федерального бюджета было выделено более 34 млн рублей. Общий объём финансирования составил более 159 млн рублей, из которых более 64 млн рублей - из областной казны, более 60 млн рублей - из местных бюджетов

Отмечается также, что этом году после капитального ремонта в сданы в эксплуатацию два гиротехнических сооружения. В 2021 году по плану должен быть завершен капитальный ремонт ещё трёх плотин.