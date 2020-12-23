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Общество
23 декабря 2020, 12:17

Последняя бесхозная плотина Свердловской области обрела хозяина

На Среднем Урале завершена работа по передаче плотин на баланс муниципальных властей.

На Среднем Урале завершена работа по передаче плотин на баланс муниципальных властей. Фото: Александр Зайцев

Свердловская область стала первым регионом в УрФО, где не осталось бесхозных гидротехнических сооружений. На Среднем Урале завершена работа по передаче плотин на баланс муниципальных властей.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслава Тюменцева, с 2007 года областным минприроды оформлены в собственность более 116 бесхозных гидротехнических сооружений.

«Отсутствие хозяев у ГТС затрудняло работу по их приведению в безопасное техническое состояние. Сейчас эта проблема решена. За состояние плотин и безаварийный пропуск паводковых вод отвечает собственник. Он же вкладывает средства в ремонт гидротехнических сооружений, а при их нехватке имеет право привлечь на ремонт средства областного и федерального бюджетов», - пояснил Вячеслав Тюменцев.

Последним бесхозным гидротехническим сооружением, которое обрело хозяина, стала Нейво-Рудянская плотина в Кировградском городском округе, которая числилась бесхозной с 2012 года. Сейчас имущество проходит уже процедуру принятия в муниципальную собственность.

По данным департамент информполитики Свердловской области, в 2020 году на софинансирование мероприятий по приведению гидротехнических сооружений региона в безопасное техническое состояние из федерального бюджета было выделено более 34 млн рублей. Общий объём финансирования составил более 159 млн рублей, из которых более 64 млн рублей - из областной казны, более 60 млн рублей - из местных бюджетов

Отмечается также, что этом году после капитального ремонта в сданы в эксплуатацию два гиротехнических сооружения. В 2021 году по плану должен быть завершен капитальный ремонт ещё трёх плотин.

Областная газета Свердловской области

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