В нас пропал дух Ипполита!

Что мы потеряли за последние 30 лет. Фото: Виктор Балабас

Что мы потеряли за последние 30 лет. И не только в связи с распадом СССР.

В нас пропал дух сомнамбулизма. Мы перестали делать во сне большие хорошие глупости!

В нас пропал дух коммунизма. Мы перестали считать всех женщин общими!

В нас пропал дух милитаризма! Мы перестали дарить женщинам кирзовые сапоги!

В нас пропал дух бандитизма. Мы перестали лазать с паяльниками в окна к любимым предпринимателям!

В нас пропал дух аристократизма. Мы перестали говорить в маршрутках французские комплименты!

В нас пропал дух каннибализма. Мы перестали покусывать любимых женщин за ушко!

В нас пропал дух минимализма. Мы перестали видеть мелкие буквы на этикетках!

В нас пропал дух бобслеизма. Мы перестали кататься на санках с румяными чуть пьяными женщинами!

В нас пропал дух альпинизма. Мы перестали лазить к любимым женщинам на горные пики!

В нас пропал дух плюрализма. Мы перестали носить смокинг под телогрейкой!

В нас пропал дух волюнтаризма. Мы перестали выращивать кукурузу и называть художников «п***ами»!

В нас пропал дух фрейдизма. Мы перестали видеть во сне распахнутые окна любимых женщин!

В нас пропал дух дельтапланеризма. Мы перестали планировать в окна к любимым женщинам!

В нас пропал дух вандализма. Мы перестали царапать гвоздями машины любимых женщин!

В нас пропал дух баптизма и адвентизма. Мы перестали продавать брошюрки любимым женщинам!

В нас пропал дух корпускулярно-волнового дуализма. Мы перестали гнать волну по поводу частиц!

В нас пропал дух рационализма. Мы перестали покупать водку ящиками! И делать девушкам рационализаторские предложения!

В нас пропал дух кубизма, импрессионизма, абстракционизма и постмодернизма. Мы перестали влезать в разговоры культурных образованных женщин!

В нас пропал дух атавизма! Он отвалился!

В нас пропал дух метеоризма! Радуйтесь!

В нас пропал дух идиотизма! Мы перестали пытаться залезть в голову к любимым женщинам!