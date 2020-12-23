Возраст молодёжи в России увеличат до 35 лет

Закон также закрепляет единые понятия "молодёжь", "молодая семья", "молодёжные общественные объединения" и "молодёжная политика". Фото: Галина Соловьёва.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о молодёжной политике, который создает основу для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В частности, документом увеличивается возраст молодёжи до 35 лет включительно.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, к молодёжи будут относиться граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно - сейчас молодёжью считаются граждане до 30 лет включительно. Увеличение возраста позволит большему числу россиян воспользоваться мерами господдержки, которые предусмотрены для молодёжи.

Закон также закрепляет единые понятия "молодёжь", "молодая семья", "молодёжные общественные объединения" и "молодёжная политика".

Реализация молодёжной политики будет включать в себя такие направления, как воспитание гражданственности и патриотизма, поддержка молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Кроме того, особое внимание будет уделяться молодёжному предпринимательству, поддержке социально значимых инициатив и молодых учёных, а также содействию в трудоустройстве.

Также предусматривается введение федеральной информационной системы по реализации молодёжной политики и подготовка ежегодного доклада о положении молодёжи в РФ.