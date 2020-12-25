«Национальные проекты обеспечивают полбюджета»

Верхнетуринцы и их мэр Иван Веснин посчитали стальных муравьёв подходящими жителями города тружеников Фото: Галина Соколова

Многие свердловчане открыли для себя Верхнюю Туру, когда она победила во Всероссийском конкурсе проектов по формированию комфортной городской среды среди малых городов. Было это в 2018-м. С тех пор строительный бум в муниципалитете не затихает. Проторив дорожку на просторы нацпроектов, город стремительно обновляет и внешний вид, и коммунальную сферу. С главой Верхней Туры Иваном ВЕСНИНЫМ мы посмотрели, что было сделано в этом году.

– Иван Сергеевич, уходящий год был чрезвычайно сложным, но начать бы хотелось с хорошего. Каждый строительный сезон в городе появляется новое место отдыха. Что возвели нынче?

– С опережением графика обустроен Парк здоровья на улице Лермонтова. По названию понятно, что он предназначен для тех, кто уважает здоровый образ жизни, интересуется спортом. Здесь есть футбольное поле и беговые дорожки, площадки для активного отдыха, воркаут, уличные тренажёры. Парк появился благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Общая стоимость строительства 130,4 миллиона рублей.

– Какие ещё инвестиции привлекла Верхняя Тура?

– На нашей территории реализуется шесть инвестпроектов. Годовой бюджет муниципалитета 960 миллионов рублей, более половины из них пришли в город благодаря участию в нацпроектах. Например, заканчивается строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, в рамках реализации национального проекта «Чистая вода». В марте мы планируем начать подачу артезианской воды в городскую систему. Также проведена газификация района Рига, ведутся пусконаладочные работы на станции биологической очистки хозбытовых сточных вод, начат капитальный ремонт плотины.

– Это всё хозяйственные заботы, а для красоты и удобства города что-то делали?

– Конечно. Закончили реконструкцию дороги, ведущей от плотины к дому-интернату, протяжённостью два километра. Обновили не только дорожное полотно и тротуары. Установили три ажурных остановочных комплекса и арт-объекты: скамейки, где отдыхают муравьи под зонтиками. Композиции специально для нашего города создала студия Александра Черненко из Лесного.

– В этом году Верхняя Тура получила статус территории опережающего социально-экономического развития. Какие перспективы он открывает для городского округа?

– Для того чтобы получить статус, необходимо наличие инвесторов и готовность у них вкладывать средства в развитие по определённому профилю. В частности, для нас это глубокая лесопереработка. Государство, в свою очередь, предоставляет налоговые преференции. Потенциальные инвесторы изучают земельные участки, условия ведения бизнеса, но пока это всё только на стадии интереса.

– Как повлиял на жизнь города COVID-19?

– Если весеннюю волну мы пережили относительно спокойно, то осенью число заразившихся возросло и болеть они стали тяжелее. Переболевшие есть практически в каждом коллективе, в том числе и в администрации. В нашей больнице развёрнуто ковидное отделение на 95 коек. Оно специализируется на лечении пациентов со средней тяжестью заболевания. Их доставляют из нашего и соседних муниципалитетов.

– Как оцениваете социальную ответственность горожан?

– Летом люди были беспечными, а сейчас все ходят в масках. Пожилые граждане соблюдают режим самоизоляции. Если и выходят в магазины, то в утреннее время, когда там пусто. Посмотрите на улицы днём – прохожих совсем немного.

– Есть ли у больницы и пожилых верхнетуринцев благотворители?

– И коллектив машиностроительного завода, и лесопереработчики являются социальными партнёрами муниципалитета. Жители также благодарны предпринимателю Евгению Стукову, который помог украсить город к Новому году. Городок изо льда у нас будет, а от массовых мероприятий придётся воздержаться.

– Верхняя Тура – город с почти трёхвековой историей. Существует ли в нём проблема ветхости зданий, находящихся в муниципальной или государственной собственности?

– В аварийном состоянии находится здание Центра культуры 1737 года постройки. На его сцену запретили выходить ещё до пандемии. Подали заявку в фонд развития моногородов, губернатор Евгений Владимирович Куйвашев нас также поддержал. В итоге выделено 215 миллионов рублей. В следующем году начинаем строительство, планируем открытие Дворца культуры к 1 мая 2022 года. Жители жалуются ещё на ветхость помещений почты. Руководство компании обещало исправить положение в 2021 году.

Досье «ОГ» Иван Сергеевич Веснин родился 23 ноября 1983 года в Верхней Туре. Военную службу проходил на Северном флоте. Окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию и Уральский институт коммерции и права. В администрации Верхней Туры работает с 2007 года. В январе 2017 года на конкурсной основе избран главой ГО Верхняя Тура. Население города составляет чуть больше девяти тысяч человек. Мэр увлекается рыбалкой, охотой, пчеловодством.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На реконструированной в этом году улице. Фото: Галина Соколова

В новом Дворце культуры найдётся место для музея, а пока историю города можно изучать на набережной. Фото: Галина Соколова

Почту обещают обновить в 2021 году. Фото: Галина Соколова

Центр культуры расположен в здании XVIII века. Пора переезжать. Фото: Галина Соколова

Верхняя Тура – нарядный город. Его главным украшением стала набережная. Фото: Галина Соколова