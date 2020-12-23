Екатеринбуржец уплатил долг по налогам, чтобы избежать ареста автомобиля

Фото: Галина Соловьёва

Эффективной мерой по взысканию задолженностей по имущественным налогам в Свердловской области стало регулярное проведение совместных рейдов сотрудников территориальных инспекций Федеральной налоговой службы и органов Федеральной службы судебных приставов России.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС по Свердловской области, в декабре 2020 года в ходе совместного рейда в Ленинском районе Екатеринбурга налоговики установили местонахождение принадлежащего должнику транспортного средства, а судебный пристав на основании принятого в рамках возбуждённого исполнительного производства составил акт его описи-ареста. Должник, который на протяжении длительного времени игнорировал неоднократно высылавшиеся в его адрес налоговые уведомления, понял, что может лишиться автомобиля и поспешил тут же погасить задолженность в сумме 100 тысяч рублей.

УФНС России по Свердловской области напоминает налогоплательщикам что своевременная уплата налогов избавит их от начисления пени на сумму долга, принятия против них таких мер, как арест имущества и ограничение права на выезд за границу, а также от необходимости оплаты судебных издержек.

Уплатить налоги можно с помощью личного кабинета налогоплательщика для физических лиц на сайте www.nalog.ru и сервиса «Уплата налогов и пошлин».