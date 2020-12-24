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Общество
24 декабря 2020, 05:55

Навредят ли санкции США уральским предприятиям и почему учителя требуют отменить ВПР: обзор номера за 24 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "Областной газеты" вы получите ответы на вопросы о том, как американские санкции скажутся на свердловских предприятиях, почему учителя требуют отменить ВПР в школах и как живут самые молодые населённые пункты Свердловской области.

Два уральских предприятия - ВСМПО-Ависма и КУМЗ - попали в новый санкционный список США. Но это компании не особо напугало, ведь ограничения накладываются только на импорт американских технологий, а на продажах российской продукции за рубеж этот документ никак не отразится.

Учителя направили руководителю Рособрнадзора Анзору Музаевуобращение с требованием отменить Всероссийскую проверочную работу. Педагоги считают ВПР вредной и бессмысленной для учебного процесса работой. В Рособрнадзоре думают иначе: там на такую форму проверки знаний смотрят как на способ устранить пробелы в знаниях учеников.

За последнее время на Среднем Урале появилось несколько новых населённых пунктов. О том, как они живут и развиваются, читайте в материале "Арифметика сёл".

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