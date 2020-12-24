31 декабря в Свердловской области всё-таки будет выходным

31 декабря в этом году приходится на четверг. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение сделать 31 декабря (четверг) 2020 года выходным днём. Соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время.

Выходной будет перенсён с 26 декабря (суббота). Это коснётся госслужащих и тех, кто замещает государственные должности Свердловской области. Такие же рекомендации даны органам госвласти, местного самоуправления, подведомственным им учреждениям. В других организациях работодатели могут сами решить, работать ли им в эту субботу и отдыхать в следующий четверг или наоборот.

Накануне Президент России Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать предновогодний день в регионах нерабочим.

"По предложению фракции "Единая Россия" в Государственной думе, которое поддержал Президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днём", - приводит департамент информполитики региона слова Евгения Куйвашева, сказанные сегодня на заседании областного правительства.

Добавим, что неделю назад губернатор Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что 31 декабря будет рабочим для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Коммерческим структурам было разрешено принимать решение самостоятельно.

Читайте также:

Свердловские власти не планируют ужесточать ограничения на Новый год.