31 декабря в Свердловской области всё-таки будет выходным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение сделать 31 декабря (четверг) 2020 года выходным днём. Соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время.
Выходной будет перенсён с 26 декабря (суббота). Это коснётся госслужащих и тех, кто замещает государственные должности Свердловской области. Такие же рекомендации даны органам госвласти, местного самоуправления, подведомственным им учреждениям. В других организациях работодатели могут сами решить, работать ли им в эту субботу и отдыхать в следующий четверг или наоборот.
Накануне Президент России Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать предновогодний день в регионах нерабочим.
"По предложению фракции "Единая Россия" в Государственной думе, которое поддержал Президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днём", - приводит департамент информполитики региона слова Евгения Куйвашева, сказанные сегодня на заседании областного правительства.
Добавим, что неделю назад губернатор Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что 31 декабря будет рабочим для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Коммерческим структурам было разрешено принимать решение самостоятельно.
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