Темы дня

Общество
24 декабря 2020, 11:43

31 декабря в Свердловской области всё-таки будет выходным

Наряженная ёлка

31 декабря в этом году приходится на четверг. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение сделать 31 декабря (четверг) 2020 года выходным днём. Соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время.

Выходной будет перенсён с 26 декабря (суббота). Это коснётся госслужащих и тех, кто замещает государственные должности Свердловской области. Такие же рекомендации даны органам госвласти, местного самоуправления, подведомственным им учреждениям. В других организациях работодатели могут сами решить, работать ли им в эту субботу и отдыхать в следующий четверг или наоборот.

Накануне Президент России Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать предновогодний день в регионах нерабочим.

"По предложению фракции "Единая Россия" в Государственной думе, которое поддержал Президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днём", - приводит департамент информполитики региона слова Евгения Куйвашева, сказанные сегодня на заседании областного правительства.

Добавим, что неделю назад губернатор Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что 31 декабря будет рабочим для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Коммерческим структурам было разрешено принимать решение самостоятельно.

Читайте также:

Свердловские власти не планируют ужесточать ограничения на Новый год.

Сюжет

Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.12.2020, 13:24 / Общество
В России побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом
24.12.2020, 13:16 / Общество
На Среднем Урале скончались почти 1,4 тысячи пациентов с COVID-19
24.12.2020, 13:12 / Общество
В Свердловской области за сутки впервые выявили 418 случаев коронавируса
24.12.2020, 13:06 / Общество
Свердловский минздрав утвердил график закрытия роддомов на дезинфекцию
24.12.2020, 12:55 / Общество
Опубликовано распоряжение губернатора Свердловской области о выходном 31 декабря