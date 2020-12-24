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24 декабря 2020, 13:16

На Среднем Урале скончались почти 1,4 тысячи пациентов с COVID-19

Машина скорой помощи едет по городу

С начала недели скончались 65 свердловчан с подтверждённым диагнозом. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 17 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 1 393.

Информацию об этом подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. С начала недели скончались 65 свердловчан.

По данным на 24 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (10 689), Санкт-Петербурга (7 145), Московской (2 753), Ростовской (1 911) и Нижегородской (1 533) областей, Красноярского края (1 580).

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 418 случаев заражения. Это новый суточный рекорд для региона. Общее число инфицированных в регионе приближается к 56 тысячам. Накануне стало известно о кончине ещё 16 уральцев.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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