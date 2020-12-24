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24 декабря 2020, 12:55

Опубликовано распоряжение губернатора Свердловской области о выходном 31 декабря

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердовской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе выходного дня в 2020 году. Суббота, 26 декабря, будет рабочим днём, а четверг, 31 декабря, - выходным.

"Перенести выходной день с субботы, 26 декабря 2020 года, на четверг, 31 декабря 2020 года, для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области в правительстве Свердловской области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется губернатором", - говорится в документе.

Рекомендовано это сделать органам госвласти, государственным органам, органам местного самоуправления и подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям.

На сегодняшнем заседании правительства Евгений Куйвашев сообщил, что в других организациях работодатели могут сами решить, работать ли им в эту субботу и отдыхать в следующий четверг или наоборот.

Накануне Президент России Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать предновогодний день в регионах нерабочим.

Распоряжение губернатора Свердловской области опубликовано на интернет-портале правовой информации региона.

Фото: документ

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Областная газета Свердловской области

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Опубликовано распоряжение губернатора Свердловской области о выходном 31 декабря