На главной площади Екатеринбурга кипит работа: смотрим, как возводятся ледяные скульптуры. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на площади 1905 года во всю идёт работа по подготовке главного ледового городка к открытию. Ожидается, что для посетителей он станет доступен в ближайший понедельник, 28 декабря. Сейчас же там трудятся участники фестиваля ледовых скульптур "Европа-Азия".

Всего на площади 1905 года должно появиться 10 работ, выполненных на тему "Волшебник Изумрудного города". Как идёт работа сейчас расскажем и покажем.

Фото: Галина Соловьёва

Вдохновлённые одной из сказочных повестей Александра Волкова Дарья и Владимир Лиходедовы (команда "Артелька", Москва) решили выполнить изо льда главных персонажей произведения "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Они рассказали "Облгазете", что начали работать над скульптурой с 13 декабря (тогда и стартовал фестиваль).

Фото: Галина Соловьёва

По словам москвичей, подобное мероприятие уже проводилось в Томске. Возводить ледовые скульптуры также планируется в Перми. Однако, по оценке Лиходедовых, самый крупный по площади фестиваль – в уральской столице. В ходе беседы участники фестиваля также поделились с изданием информацией о том, что в этом году "урезали" количество льда.

Фото: Галина Соловьёва

"Раньше было неограниченное количество льда, а сейчас дают только 50 блоков", – отметили москвичи, добавив, что всё равно рады участию в мероприятии. Завершить работу полностью они планируют уже завтра.

Комментарий по поводу количества льда "ОГ" получила в мэрии. В пресс-службе горадминистрации нам уточнили, что это связано с отказом от возведения полноценного ледового городка. "У нас только фестиваль скульптур будет проводиться в этом году в связи с пандемией", – сказали в мэрии.

Ещё одна команда – Игорь Белов (Екатеринбург) и Сергей Поташев (Архангельск). Они решили поймать "двух зайцев" – напомнить о символе предстоящего года и выполнить конкурсное условие. Вышло так, что на плывущем быке оказались герои из мира Александра Волкова.

"Мы хотели скромно, но получилось как всегда...", – смеясь подметили они. Участники также сообщили, что примут участие в фестивале ледовых скульптур на площадке Храма-на-Крови.

Фото: Галина Соловьёва

Тут же на площадке над скульптурой трудятся дочка с отцом – Арина и Анатолий Фурса. Гости из Новоуральска решили изобразить известную всем компанию – девочку Элли и её спутников (Страшилу, льва, железного дровосека), а также Гудвина с его троном.

Фото: Галина Соловьёва

География участников: Екатерибург, Салехард, Питер, Москва, Новоуральск, Нижний Тагил, Архангельск.

Напомним, парковку напротив здания мэрии закрыли ещё 23 ноября. Однако поскольку власти города отказались от аттракционов и горок, контракт на строительство городка планировалось расторгнуть и заключить новый.

Фото: Галина Соловьёва

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