Конкурс «Лучший новогодний подарок»: бумажный олень, синтепоновая Снегурочка и варежки для сказки

Девятилетний Савелий Козлов смастерил варежки с животными, чтобы показывать сказку «Рукавичка» своему племяннику. Фото: из личного архива Савелия Козлова

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать на наш конкурс фотографии новогодних подарков, сделанных своими руками. В этот раз мы публикуем снимки работ молодых мастеров и мастериц из двух кружков детского творчества Серова и их руководителей.

Ксения Болотова в свои одиннадцать лет овладела непростой техникой плетения фигур из бумажной лозы. На наш конкурс она прислала большую фигуру оленя, выполненную в этой технике.

– Плетение из бумажной лозы не так сложно, труднее подготовить материал, – говорит руководитель клуба детского творчества «Фантазёры» Надежда Кислицына, которая помогала Ксении в работе над поделкой. – Лозу мы делали вместе, потому что нужен навык. Нарезали бумагу на длинные полоски шириной в десять сантиметров, накрутили их на спицу, а конец заклеили – получили длинные трубочки. Из них нужно плести фигуры, наращивая трубочки друг за другом с помощью клея. В завершение мы покрыли оленя белой краской из баллончика и украсили лентой.

Девятилетняя Варвара Шафигуллина смастерила бумажную снежинку из цветного металлизированного гофрированного картона. Идея поделки, по словам преподавательницы девочки Надежды Кислицыной, заключалась в том, чтобы сделать большую снежинку по примеру поделки из стекляруса. Варвара склеила большие бусины в технике квиллинга: скрутила длинные полоски гофрокартона, чтобы получился «стеклярус» разных форм и цветов. После чего надела бусины на проволоку так, чтобы вышла снежинка. Теперь этой лёгкой и необычной поделкой можно украсить ёлку.

А девятилетняя Маргарита Васильева сделала новогоднюю избушку. Основу склеила из коробки в форме домика, стенки декорировала новогодними салфетками. Срезы брёвен получились из скрученных полосок гофрированного коричневого картона. А крышу девочка украсила «снегом» из остатков белых салфеток с использованием техники торцевания: нарезанные на небольшие квадратики салфетки приклеила к кровле за серединку.

Воспитанники клуба детского творчества «Горизонт» тоже оказались весьма талантливыми и креативными. Например, девятилетняя Юлия Пономарёва сшила в подарок маме куклу-игрушку «Снегурочка». Игрушка набита синтепоном, костюм сшит из парчи серебристого цвета, с кружевными оборками и обрамлн синтепоном. Волосы куклы девочка также сделала из синтепона, сплетённого в косички. С помощью клеевого пистолета изготовлена корона: каркас из плотного кожзаменителя белого цвета украшен декоративной тесьмой и пайетками.

Новогоднюю звезду в подарок на Новый год для бабушки и дедушки сделала семилетняя Полина Голубева. Чтобы смастерить такую поделку, нужны ветки вербы: пять ровных палочек одинакового цвета требуется скрепить между собой и оплести гибкой лозой, каркас покрасить золотой краской из баллончика. После этого с помощью клеевого пистолета к поделке прикрепляются декоративная еловая веточка, шишки и бантик из атласной ленты.

Девятилетний Савелий Козлов недавно стал дядей: год назад у него родился племянник, и на этот Новый год Савелий решил смастерить для него варежки со съёмными фигурками животных. Их можно надеть на руки и показывать известную сказку «Рукавичка». Поделка изготовлена из самоклеющегося фетра, детали животных вырезаны по шаблонам и соединены. В завершение мальчик украсил варежки разноцветными снежинками, которые вырезаны с помощью фигурного дырокола.

Не менее талантливы и преподаватели клубов творчества в Серове. Так, педагог-организатор детского центра «Эдельвейс» Анастасия Соловьёва смастерила оригинальную конфетницу в виде бычка из… пластиковой бутылки. При желании Быка из бутылки можно использовать для хранения и других мелочей: бижутерии, ключей, монет. А руководитель кружка по декоративно-прикладному творчеству «Академия творчества» в «Эдельвейсе» Ирина Захарова сделала поделку с использованием искусственной ели.

– Каркас поделки склеен из картона в форме ёлки и оформлен веточками ели, – рассказывает Ирина Захарова. – Декорировала поделку яркими шарами. Новая красавица стала замечательным украшением дома.

Напоминаем, что наш конкурс подходит к концу: успевайте принять участие. Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко описать технологию создания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой информацией о себе. Работы принимаются по 27 декабря. Итоги конкурса будут подведены в номере «Областной газеты» от 30 декабря.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ксения Болотова сделала рождественского оленя из бумажной лозы, но из неё можно мастерить любые фигуры. Фото: Из личного архива Ксении Болотовой

Девятилетняя Маргарита Васильева сделала новогоднюю избушку с использованием двух техник: декупажа и квиллинга. Фото: Из личного архива Маргариты Васильевой

Объёмная снежинка девятилетней Варвары Шафигуллиной действительно напоминает поделку из бусин. Фото: Из личного архива Варвары Шафигуллиной

Ученица шестого класса Байкаловской средней школы Алиса Чащина сделала шкатулку с сюрпризом – в ней лежат пожелания на Новый год. Также юная мастерица нарисовала портрет своей бабушки Нади, у которой будет день рождения 30 декабря. Фото: Из личного архива Алисы Чащиной

Вероника Кобелева смастерила для бабушки и дедушки композицию «Новогоднее веселье». Подарок сделан из картона, синтепона, ваты и вырезок из журналов. Фото: Из личного архива Вероники Кобелевой

Людмила Придорогина прислала нам фото ёлочки, которую смастерила её подруга Марина. Ёлочка выполнена из конуса, обмотанного пряжей ’’травка’’. Поделку украсили бусинками, на ножках – башмачки из киндер-сюрпризов, декорированные тканью с искусственным мехом и тесьмой. Фото: Из личного архива Людмилы Придорогиной

Руководитель кружка по декоративно-прикладному творчеству «Академия творчества» Ирина Захарова создала подарок из картона, склеенного в форме ёлки и украшенного веточками ели, новогодними шарами и бусинками. Фото: Из личного архива Ирины Захаровой

Шестилетняя Софья Фотеева из Серова сделала подарок на новый год для крестных родителей «Волшебная подкова». Основа поделки вырезана из картона, обмотана фольгой и шпагатом. Поделка окрашена серебристой краской из баллончика и декорирована новогодней веточкой и бусами. Фото: Из личного архива Софии Фотеевой

Свою куклу Снегурочку Юлия Пономарёва сшила в подарок маме на Новый год Фото: Из личного архива Юлии Понаморёвой

Шестилетняя Софья Фотеева сделала подарок для двоюродного брата «Золотой ключик». Для основы поделки взят кусочек железной трубки от старой швабры. Декоративные элементы ключика вырезаны из картона и обмотаны фольгой. Ключик покрашен серебристой краской из баллончика и украшен декоративной веточкой и бантиком. Фото: Из личного архива Софии Фотеевой

Ангелина Колосова сделала свою поделку «Подружка бычка» из банки от чупа-чупсов, обмотанной шпагатом. К основе приклеила ушки, чёлку из нитки, оформила мордочку пуговками, прикрепила бант и колокольчик. Фото: Из личного архива Ангелины Колосовой

Восьмилетний Тимофей Соловьёв вместе с мамой Анастасией смастерил магниты в виде бычков. На основу приклеили ушки и рога из фетра. Шнурок по спирали приклеили к основе, сделали ноздри и глазки. Поделку украсили ярким бантиком, с обратной стороны приклеили магнит. Фото: Из личного архива Анастасии Соловьёвой

Педагог-организатор центра «Эдельвейс» Анастасия Соловьёва сделала оригинальную конфетницу в виде бычка. Пластиковая бутылка, разрезанная пополам, декорирована бельевой верёвкой. В завершение к поделке прикрепили ушки и глаза, рога из жёлтой проволоки. Фото: Из личного архива Анастасии Соловьёвой

Марджан Абдулаева сшила символ Нового года – бычка. Игрушку набила синтепоном, чёлку сделала в технике изготовления помпона. Фото: Из личного архива Марджаны Абдуллаевой

Поделка «Снежная королева» Эльвиры Перфиловой сделана из бутылки из-под шампанского, покрытой серебряной краской. Для украшения она сшила юбочку и декорировала её гибкой проволокой с бусами и пайетками. Фото: Из личного архива Эльвиры Перфиловой

Семилетняя Полина Голубева сделала новогоднюю звезду в подарок на Новый год для бабушки и дедушки. Фото: Из личного архива Полины Голубевой

Опубликовано в №242 от 25.12.2020