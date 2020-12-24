Конкурс «Лучший новогодний подарок»: бумажный олень, синтепоновая Снегурочка и варежки для сказки

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать на наш конкурс фотографии новогодних подарков, сделанных своими руками. В этот раз мы публикуем снимки работ молодых мастеров и мастериц из двух кружков детского творчества Серова и их руководителей.
Ксения Болотова в свои одиннадцать лет овладела непростой техникой плетения фигур из бумажной лозы. На наш конкурс она прислала большую фигуру оленя, выполненную в этой технике.
– Плетение из бумажной лозы не так сложно, труднее подготовить материал, – говорит руководитель клуба детского творчества «Фантазёры» Надежда Кислицына, которая помогала Ксении в работе над поделкой. – Лозу мы делали вместе, потому что нужен навык. Нарезали бумагу на длинные полоски шириной в десять сантиметров, накрутили их на спицу, а конец заклеили – получили длинные трубочки. Из них нужно плести фигуры, наращивая трубочки друг за другом с помощью клея. В завершение мы покрыли оленя белой краской из баллончика и украсили лентой.
Девятилетняя Варвара Шафигуллина смастерила бумажную снежинку из цветного металлизированного гофрированного картона. Идея поделки, по словам преподавательницы девочки Надежды Кислицыной, заключалась в том, чтобы сделать большую снежинку по примеру поделки из стекляруса. Варвара склеила большие бусины в технике квиллинга: скрутила длинные полоски гофрокартона, чтобы получился «стеклярус» разных форм и цветов. После чего надела бусины на проволоку так, чтобы вышла снежинка. Теперь этой лёгкой и необычной поделкой можно украсить ёлку.
А девятилетняя Маргарита Васильева сделала новогоднюю избушку. Основу склеила из коробки в форме домика, стенки декорировала новогодними салфетками. Срезы брёвен получились из скрученных полосок гофрированного коричневого картона. А крышу девочка украсила «снегом» из остатков белых салфеток с использованием техники торцевания: нарезанные на небольшие квадратики салфетки приклеила к кровле за серединку.
Воспитанники клуба детского творчества «Горизонт» тоже оказались весьма талантливыми и креативными. Например, девятилетняя Юлия Пономарёва сшила в подарок маме куклу-игрушку «Снегурочка». Игрушка набита синтепоном, костюм сшит из парчи серебристого цвета, с кружевными оборками и обрамлн синтепоном. Волосы куклы девочка также сделала из синтепона, сплетённого в косички. С помощью клеевого пистолета изготовлена корона: каркас из плотного кожзаменителя белого цвета украшен декоративной тесьмой и пайетками.
Новогоднюю звезду в подарок на Новый год для бабушки и дедушки сделала семилетняя Полина Голубева. Чтобы смастерить такую поделку, нужны ветки вербы: пять ровных палочек одинакового цвета требуется скрепить между собой и оплести гибкой лозой, каркас покрасить золотой краской из баллончика. После этого с помощью клеевого пистолета к поделке прикрепляются декоративная еловая веточка, шишки и бантик из атласной ленты.
Девятилетний Савелий Козлов недавно стал дядей: год назад у него родился племянник, и на этот Новый год Савелий решил смастерить для него варежки со съёмными фигурками животных. Их можно надеть на руки и показывать известную сказку «Рукавичка». Поделка изготовлена из самоклеющегося фетра, детали животных вырезаны по шаблонам и соединены. В завершение мальчик украсил варежки разноцветными снежинками, которые вырезаны с помощью фигурного дырокола.
Не менее талантливы и преподаватели клубов творчества в Серове. Так, педагог-организатор детского центра «Эдельвейс» Анастасия Соловьёва смастерила оригинальную конфетницу в виде бычка из… пластиковой бутылки. При желании Быка из бутылки можно использовать для хранения и других мелочей: бижутерии, ключей, монет. А руководитель кружка по декоративно-прикладному творчеству «Академия творчества» в «Эдельвейсе» Ирина Захарова сделала поделку с использованием искусственной ели.
– Каркас поделки склеен из картона в форме ёлки и оформлен веточками ели, – рассказывает Ирина Захарова. – Декорировала поделку яркими шарами. Новая красавица стала замечательным украшением дома.
Напоминаем, что наш конкурс подходит к концу: успевайте принять участие. Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко описать технологию создания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой информацией о себе. Работы принимаются по 27 декабря. Итоги конкурса будут подведены в номере «Областной газеты» от 30 декабря.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №242 от 25.12.2020
Сюжет
Конкурс на лучший новогодний подарок
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