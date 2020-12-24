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Общество
24 декабря 2020, 18:40

Конкурс «Лучший новогодний подарок»: бумажный олень, синтепоновая Снегурочка и варежки для сказки

Поделка Савелия Козлова «Варежки в подарок племяннику»

Девятилетний Савелий Козлов смастерил варежки с животными, чтобы показывать сказку «Рукавичка» своему племяннику. Фото: из личного архива Савелия Козлова

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать на наш конкурс фотографии новогодних подарков, сделанных своими руками. В этот раз мы публикуем снимки работ молодых мастеров и мастериц из двух кружков детского творчества Серова и их руководителей.

Ксения Болотова в свои одиннадцать лет овладела непростой техникой плетения фигур из бумажной лозы. На наш конкурс она прислала большую фигуру оленя, выполненную в этой технике.

– Плетение из бумажной лозы не так сложно, труднее подготовить материал, – говорит руководитель клуба детского творчества «Фантазёры» Надежда Кислицына, которая помогала Ксении в работе над поделкой. – Лозу мы делали вместе, потому что нужен навык. Нарезали бумагу на длинные полоски шириной в десять сантиметров, накрутили их на спицу, а конец заклеили – получили длинные трубочки. Из них нужно плести фигуры, наращивая трубочки друг за другом с помощью клея. В завершение мы покрыли оленя белой краской из баллончика и украсили лентой.

Девятилетняя Варвара Шафигуллина смастерила бумажную снежинку из цветного металлизированного гофрированного картона. Идея поделки, по словам преподавательницы девочки Надежды Кислицыной, заключалась в том, чтобы сделать большую снежинку по примеру поделки из стекляруса. Варвара склеила большие бусины в технике квиллинга: скрутила длинные полоски гофрокартона, чтобы получился «стеклярус» разных форм и цветов. После чего надела бусины на проволоку так, чтобы вышла снежинка. Теперь этой лёгкой и необычной поделкой можно украсить ёлку.

А девятилетняя Маргарита Васильева сделала новогоднюю избушку. Основу склеила из коробки в форме домика, стенки декорировала новогодними салфетками. Срезы брёвен получились из скрученных полосок гофрированного коричневого картона. А крышу девочка украсила «снегом» из остатков белых салфеток с использованием техники торцевания: нарезанные на небольшие квадратики салфетки приклеила к кровле за серединку.

Воспитанники клуба детского творчества «Горизонт» тоже оказались весьма талантливыми и креативными. Например, девятилетняя Юлия Пономарёва сшила в подарок маме куклу-игрушку «Снегурочка». Игрушка набита синтепоном, костюм сшит из парчи серебристого цвета, с кружевными оборками и обрамлн синтепоном. Волосы куклы девочка также сделала из синтепона, сплетённого в косички. С помощью клеевого пистолета изготовлена корона: каркас из плотного кожзаменителя белого цвета украшен декоративной тесьмой и пайетками.

Новогоднюю звезду в подарок на Новый год для бабушки и дедушки сделала семилетняя Полина Голубева. Чтобы смастерить такую поделку, нужны ветки вербы: пять ровных палочек одинакового цвета требуется скрепить между собой и оплести гибкой лозой, каркас покрасить золотой краской из баллончика. После этого с помощью клеевого пистолета к поделке прикрепляются декоративная еловая веточка, шишки и бантик из атласной ленты.

Девятилетний Савелий Козлов недавно стал дядей: год назад у него родился племянник, и на этот Новый год Савелий решил смастерить для него варежки со съёмными фигурками животных. Их можно надеть на руки и показывать известную сказку «Рукавичка». Поделка изготовлена из самоклеющегося фетра, детали животных вырезаны по шаблонам и соединены. В завершение мальчик украсил варежки разноцветными снежинками, которые вырезаны с помощью фигурного дырокола.

Не менее талантливы и преподаватели клубов творчества в Серове. Так, педагог-организатор детского центра «Эдельвейс» Анастасия Соловьёва смастерила оригинальную конфетницу в виде бычка из… пластиковой бутылки. При желании Быка из бутылки можно использовать для хранения и других мелочей: бижутерии, ключей, монет. А руководитель кружка по декоративно-прикладному творчеству «Академия творчества» в «Эдельвейсе» Ирина Захарова сделала поделку с использованием искусственной ели.

– Каркас поделки склеен из картона в форме ёлки и оформлен веточками ели, – рассказывает Ирина Захарова. – Декорировала поделку яркими шарами. Новая красавица стала замечательным украшением дома.

Напоминаем, что наш конкурс подходит к концу: успевайте принять участие. Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко описать технологию создания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой информацией о себе. Работы принимаются по 27 декабря. Итоги конкурса будут подведены в номере «Областной газеты» от 30 декабря.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Поделка Ксении
Ксения Болотова сделала рождественского оленя из бумажной лозы, но из неё можно мастерить любые фигуры. Фото: Из личного архива Ксении Болотовой
Поделка Маргариты
Девятилетняя Маргарита Васильева сделала новогоднюю избушку с использованием двух техник: декупажа и квиллинга. Фото: Из личного архива Маргариты Васильевой
Поделка Варвары
Объёмная снежинка девятилетней Варвары Шафигуллиной действительно напоминает поделку из бусин. Фото: Из личного архива Варвары Шафигуллиной
Поделка Алисы Чащиной «Шкатулка с сюрпризом»
Ученица шестого класса Байкаловской средней школы Алиса Чащина сделала шкатулку с сюрпризом – в ней лежат пожелания на Новый год. Также юная мастерица нарисовала портрет своей бабушки Нади, у которой будет день рождения 30 декабря. Фото: Из личного архива Алисы Чащиной
Поделка Вероники Кобелевой «Новогоднее веселье»
Вероника Кобелева смастерила для бабушки и дедушки композицию «Новогоднее веселье». Подарок сделан из картона, синтепона, ваты и вырезок из журналов. Фото: Из личного архива Вероники Кобелевой
Поделка Марины «Ёлочка из пряжи»
Людмила Придорогина прислала нам фото ёлочки, которую смастерила её подруга Марина. Ёлочка выполнена из конуса, обмотанного пряжей ’’травка’’. Поделку украсили бусинками, на ножках – башмачки из киндер-сюрпризов, декорированные тканью с искусственным мехом и тесьмой. Фото: Из личного архива Людмилы Придорогиной
Поделка Ирины Захаровой
Руководитель кружка по декоративно-прикладному творчеству «Академия творчества» Ирина Захарова создала подарок из картона, склеенного в форме ёлки и украшенного веточками ели, новогодними шарами и бусинками. Фото: Из личного архива Ирины Захаровой
Поделка Софии Фотеевой «Волшебная подкова»
Шестилетняя Софья Фотеева из Серова сделала подарок на новый год для крестных родителей «Волшебная подкова». Основа поделки вырезана из картона, обмотана фольгой и шпагатом. Поделка окрашена серебристой краской из баллончика и декорирована новогодней веточкой и бусами. Фото: Из личного архива Софии Фотеевой
Поделка Юлии Пономарёвой
Свою куклу Снегурочку Юлия Пономарёва сшила в подарок маме на Новый год Фото: Из личного архива Юлии Понаморёвой
Поделка Софии Фотеевой «Золотой ключик»
Шестилетняя Софья Фотеева сделала подарок для двоюродного брата «Золотой ключик». Для основы поделки взят кусочек железной трубки от старой швабры. Декоративные элементы ключика вырезаны из картона и обмотаны фольгой. Ключик покрашен серебристой краской из баллончика и украшен декоративной веточкой и бантиком. Фото: Из личного архива Софии Фотеевой
Поделка Ангелины Колосовой «Подружка бычка»
Ангелина Колосова сделала свою поделку «Подружка бычка» из банки от чупа-чупсов, обмотанной шпагатом. К основе приклеила ушки, чёлку из нитки, оформила мордочку пуговками, прикрепила бант и колокольчик. Фото: Из личного архива Ангелины Колосовой
Поделка Тимофея и Анастасии Соловьёвых
Восьмилетний Тимофей Соловьёв вместе с мамой Анастасией смастерил магниты в виде бычков. На основу приклеили ушки и рога из фетра. Шнурок по спирали приклеили к основе, сделали ноздри и глазки. Поделку украсили ярким бантиком, с обратной стороны приклеили магнит. Фото: Из личного архива Анастасии Соловьёвой
Поделка Анастасии Соловьёвой «Бычок-конфетница»
Педагог-организатор центра «Эдельвейс» Анастасия Соловьёва сделала оригинальную конфетницу в виде бычка. Пластиковая бутылка, разрезанная пополам, декорирована бельевой верёвкой. В завершение к поделке прикрепили ушки и глаза, рога из жёлтой проволоки. Фото: Из личного архива Анастасии Соловьёвой
Поделка Марджаны Абдуллаевой «Бычок»
Марджан Абдулаева сшила символ Нового года – бычка. Игрушку набила синтепоном, чёлку сделала в технике изготовления помпона. Фото: Из личного архива Марджаны Абдуллаевой
Поделка Эльвиры Перфиловой «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Поделка «Снежная королева» Эльвиры Перфиловой сделана из бутылки из-под шампанского, покрытой серебряной краской. Для украшения она сшила юбочку и декорировала её гибкой проволокой с бусами и пайетками. Фото: Из личного архива Эльвиры Перфиловой
Поделка Полины Голубевой «Новогодняя звезда»
Семилетняя Полина Голубева сделала новогоднюю звезду в подарок на Новый год для бабушки и дедушки. Фото: Из личного архива Полины Голубевой
  • Опубликовано в №242 от 25.12.2020

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Конкурс на лучший новогодний подарок
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Областная газета Свердловской области
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