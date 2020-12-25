Статья губернатора, итоги года у Заксобрания и вакцинация от коронавируса: обзор номера

Доброе утро! Сегодня "Областная газета" публикует статью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева"Проверка прочности" о комплексной программе "Общественное здоровье уральцев".

Также в свежем номере рассказываем об итогах работы регионального Законодательного собрания в 2020 году. За это время депутаты приняли 156 областных законов. Основная их часть появилась из-за необходимости оказания дополнительных мер поддержки наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений.

На Средний Урал поступила очередная партия вакцины от COVID-19. В регионе начался тестовый этап записи на вакцинацию. Как записаться на прививку и какие есть требования для этого, узнаете из нашего материала.