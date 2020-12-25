Темы дня

Общество
25 декабря 2020, 05:55

Статья губернатора, итоги года у Заксобрания и вакцинация от коронавируса: обзор номера

Доброе утро! Сегодня "Областная газета" публикует статью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева"Проверка прочности" о комплексной программе "Общественное здоровье уральцев".

Также в свежем номере рассказываем об итогах работы регионального Законодательного собрания в 2020 году. За это время депутаты приняли 156 областных законов. Основная их часть появилась из-за необходимости оказания дополнительных мер поддержки наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений.

На Средний Урал поступила очередная партия вакцины от COVID-19. В регионе начался тестовый этап записи на вакцинацию. Как записаться на прививку и какие есть требования для этого, узнаете из нашего материала.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.12.2020, 21:56 / Общество
Уральские синоптики рассказали о температурных рекордах 2020 года
24.12.2020, 20:58 / Общество
За год на Среднем Урале в ДТП погибли 100 пешеходов
24.12.2020, 20:00 / Общество
Власти Екатеринбурга отказались запускать салют в новогоднюю ночь
24.12.2020, 17:37 / Общество
Владимир Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
24.12.2020, 16:02 / Общество
Губернатор Свердловской области и новый вице-мэр Екатеринбурга открыли поликлинику