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24 декабря 2020, 20:00

Власти Екатеринбурга отказались запускать салют в новогоднюю ночь

Елка на площади

В ледовом городке не будут проходить массовые мероприятия. Фото: Галина Соловьёва.

Мэрия Екатеринбурга решила отказаться от запуска салюта в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в ледовом городке не будут проходить массовые мероприятия.

Как сообщили "Областной газете" в администрации города, в этом году было решено отказаться от всех массовых мероприятий, которые могут спровоцировать массовое скопление людей, в период новогодних праздников.

Сегодня также сообщили, что ледовый городок на площади 1905 года будет представлен только фестивалем скульптур. Кстати, фотокорреспондент "Облгазеты" посетил площадь, где идёт подготовка к открытию ледового городка. Посмотреть, как продвигается работа сейчас, можно здесь.

Отметим, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря.

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