Власти Екатеринбурга отказались запускать салют в новогоднюю ночь

Мэрия Екатеринбурга решила отказаться от запуска салюта в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в ледовом городке не будут проходить массовые мероприятия.
Как сообщили "Областной газете" в администрации города, в этом году было решено отказаться от всех массовых мероприятий, которые могут спровоцировать массовое скопление людей, в период новогодних праздников.
Сегодня также сообщили, что ледовый городок на площади 1905 года будет представлен только фестивалем скульптур. Кстати, фотокорреспондент "Облгазеты" посетил площадь, где идёт подготовка к открытию ледового городка. Посмотреть, как продвигается работа сейчас, можно здесь.
Отметим, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря.
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