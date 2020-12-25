Публикуем расписание ярмарок на Среднем Урале до 31 декабря включительно. Фото: Нина Георгиева.

До Нового года остались считанные дни. Закупиться продуктами к праздничному столу и подарками для своих близких смогут жители Алапаевска, Нижнего Тагила, Режа, Карпинска, Верхотурья, Каменска-Уральского и других свердловских городов.

Ранее стало известно, что в ЦПКиО Екатеринбургаоткрылась новогодняя ярмарка. Она проработает до конца зимы. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара. Кроме того, в уральской столице вовсю продают деревьев к Новому году. На ёлочном базаре уже побывал наш фотокорреспондент.

Жителей Первоуральска также зовут на ярмарки. Торговые ряды появятся на пр. Ильича, 32 (26 декабря) и в районе перекрёстка Ленина – Данилова (27 декабря). Используя данные с сайта регионального министерства АПК и потребительского рынка, "Облгазета" составила полный список городов, где в эти дни проходят ярмарки:

Алапаевск (в районе №36 по ул. Братьев Смольниковых) – универсальная ярмарка (до 27 декабря включительно с 9:00 до 16:00);

(в районе №36 по ул. Братьев Смольниковых) – универсальная ярмарка (до 27 декабря включительно с 9:00 до 16:00); Заречный (площадка у ТКЦ "Галактика") – универсальная ярмарка (30 декабря с 9:30 до 18:00);

(площадка у ТКЦ "Галактика") – универсальная ярмарка (30 декабря с 9:30 до 18:00); Каменск-Уральский , (от ул. Суворова до ул. Кутузова) – универсальная ярмарка "Предновогодняя" (26 декабря с 9:00 до 17:00), а также до 27 декабря включительно на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9;

, (от ул. Суворова до ул. Кутузова) – универсальная ярмарка "Предновогодняя" (26 декабря с 9:00 до 17:00), а также до 27 декабря включительно на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9; Карпинск (ул. Серова, 6) – универсальная ярмарка (27 декабря с 8:00 до 18:00);

(ул. Серова, 6) – универсальная ярмарка (27 декабря с 8:00 до 18:00); Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (до 30 декабря включительно);

(торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (до 30 декабря включительно); Краснотурьинск (по адресам Ленина, 45/2, Рюмина, 4, ул. Клубная, 4 и на городской площади) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 31 декабря включительно);

(по адресам Ленина, 45/2, Рюмина, 4, ул. Клубная, 4 и на городской площади) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 31 декабря включительно); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье); Кушва (ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 31 декабря);

(ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 31 декабря); Нижний Тагил (площадка по ул. Юности) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (25 декабря с 10:00 до 18:00);

(площадка по ул. Юности) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (25 декабря с 10:00 до 18:00); р.п. Верхнее Дуброво (ул. Строителей, 5) – универсальная ярмарка 25 декабря);

(ул. Строителей, 5) – универсальная ярмарка 25 декабря); р.п. Рефтинский (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Зима 2020" (25-27 декабря);

(в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Зима 2020" (25-27 декабря); р.п. Арти (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье);

(между Ленина, 82 и Ленина, 90) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (26-27 и 29-30 декабря);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (26-27 и 29-30 декабря); Верхотурье (ул. Советская, 3) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (каждую пятницу с 8:00 до 15:00);

(ул. Советская, 3) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (каждую пятницу с 8:00 до 15:00); село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям);

(ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям); село Новопаньшино (ул. Советская, в квартале домов № 5 и ул. Ленина, 41) – универсальные ярмарки (с 11:00 до 15:00 по пятницам и субботам соответственно);

(ул. Советская, в квартале домов № 5 и ул. Ленина, 41) – универсальные ярмарки (с 11:00 до 15:00 по пятницам и субботам соответственно); Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а на ул. Калинина, 47 – 4 декабря;

(на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а на ул. Калинина, 47 – 4 декабря; Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье).

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