Темы дня

Общество
25 декабря 2020, 08:32

Стало известно, из-за чего закрыли школу на Химмаше в Екатеринбурге

Пустая столовая

Точное число учеников с признаками острой кишечной инфекции выясняется. Фото: Павел Ворожцов

23 декабря в Екатеринбурге закрыли МАОУ СОШ №105 на Косарева, 9. Стали известны причины.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, там проводится проверка после массового отравления детей. Точное число учеников с признаками острой кишечной инфекции выясняется.

"Санврачи выезжали в образовательную организацию для проведения проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в школе, на пищеблоке и отбора проб (воды, смывов, пищевой продукции, материала от персонала) для проведения лабораторных исследований. Эпид расследование продолжается", - рассказали в ведомстве.

Ранее "Облгазета" писала, что учеников данной школы на Химмаше перевали на дистант прямо перед Новым годом. 

"В школе проводится обработка помещений. В понедельник, 28 декабря, ученики выйдут в школу в обычном режиме", – рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.12.2020, 08:52 / Общество
25 декабря католики отмечают Рождество
25.12.2020, 08:32 / Общество
Стало известно, из-за чего закрыли школу на Химмаше в Екатеринбурге
25.12.2020, 08:14 / Общество
Евгений Куйвашев заявил, что больница в Зелёной роще будет восстановлена
25.12.2020, 07:15 / Общество
В Серове - 800 заболевших, в Невьянске - 400: данные по COVID-19 в Свердловской области
25.12.2020, 00:00 / Политика
"Областная газета" опубликует статью Евгения Куйвашева "Проверка прочности"