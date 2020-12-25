Стало известно, из-за чего закрыли школу на Химмаше в Екатеринбурге

Точное число учеников с признаками острой кишечной инфекции выясняется. Фото: Павел Ворожцов

23 декабря в Екатеринбурге закрыли МАОУ СОШ №105 на Косарева, 9. Стали известны причины.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, там проводится проверка после массового отравления детей. Точное число учеников с признаками острой кишечной инфекции выясняется.

"Санврачи выезжали в образовательную организацию для проведения проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в школе, на пищеблоке и отбора проб (воды, смывов, пищевой продукции, материала от персонала) для проведения лабораторных исследований. Эпид расследование продолжается", - рассказали в ведомстве.

Ранее "Облгазета" писала, что учеников данной школы на Химмаше перевали на дистант прямо перед Новым годом.

"В школе проводится обработка помещений. В понедельник, 28 декабря, ученики выйдут в школу в обычном режиме", – рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.