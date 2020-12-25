Стал известен график работы главного ледового городка Екатеринбурга

Стало известно, как главный ледовый городок Екатеринбурга будет работать в новогоднюю ночь. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайший понедельник, 28 декабря, на главной площади Екатеринбурга откроется ледовый городок. В этом году он будет работать в урезанном формате – посетители не смогут прокатиться на аттракционах и горках.

Это связано с пандемией коронавируса. Однако для создания и поддержания новогоднего настроения граждан на площади 1905 года появятся 10 ледовых скульптур и ёлка. Ранее "Облгазета" рассказывала и показывала, как участники фестиваля "Европа-Азия" доводят до ума свои ледяные работы. Почитать острые комментарии скульпторов можно тут.

Вход на главную новогоднюю площадку уральской столицы откроется в 10:00 28 декабря. Как уточнили "ОГ" в пресс-службе мэрии, в новогоднюю ночь ледовый городок будет работать до 05:00.

Режим работы ледового городка: ежедневно с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 – полноцветный режим;

ежедневно с 10:00 до 17:00 и с 23:00 до 8:00 – ограниченный (спящий) режим;

31 декабря с 18:00 по 01 января до 10:00 – полноцветный режим;

06 января с 17:00 по 07 января до 2:00 – полноцветный режим.

Напомним, парковку напротив здания мэрии закрыли ещё 23 ноября. Однако поскольку власти города отказались от аттракционов и горок, контракт на строительство городка планировалось расторгнуть и заключить новый.