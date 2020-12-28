«Кого же растит наше государство?!»

Статья Галины Соколовой о детях-сиротах вышла в нашей газете 11 декабря Фото: Юлия Бабушкина

Жительницу Ивделя Валентину Бабичеву тронула статья нашей журналистки Галины Соколовой «Два сценария для сирот-новосёлов». В письме в редакцию Валентина Борисовна раскритиковала сегодняшних «выпускников» детских домов и привела примеры из своей непростой жизни.

«Прочитала в «Областной газете» статью Галины Соколовой «Два сценария для сирот-новосёлов» и крепко возмутилась. Сопоставила свою последетдомовскую жизнь с нынешней жизнью выпускников детдома. Виновато государство – не привили трудовых навыков детям! Я – дитя войны. Осталась без матери в два года, попала в дошкольный детский дом Ирбита. До сих пор благодарна советской власти – худо-бедно (шла война), но государство о нас заботилось. И мы очень много работали. Никто нас не опекал. Вся сельхозработа легла на наши хрупкие плечи – уборка овощей, зерновых, картошки… Занимались заготовкой торфа, зимой вывозили его в больших корзинах на санях. Кроме школы работали в мастерских – шили наволочки и простыни для солдат в госпиталях. И получали пайку хлеба – 200 грамм. Никто над нами не трясся, не жалел. И выросли достойными людьми!», - написала женщина.

«А сейчас что?», – вопрошает она. «Ужас! Школьникам нельзя без письменного разрешения родителей вытереть доску. Кого растит государство? В правительстве говорят, что все выпускники детских домов не должны быть предоставлены самим себе. «Няньки» должны помочь взрослым людям адаптироваться к самостоятельной жизни. Наше поколение адаптировалось без «нянек». Окончило школу и сразу начало работать – с большой нагрузкой. Нам некогда было дурью маяться! А сейчас слишком много людей уже опекают этих «детей». А «детей» надо приучать к труду с детства. Государство их вырастило – пусть отплатят своим трудом! А у семи «нянек», как известно, дитя без глазу. Властям бы следовало об этом задуматься».

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