Утверждена программа развития Нижнесергинского муниципального района до 2025 года

После серьёзного паводка в этом году губернатор поручал членам свердловского кабмина обеспечить скорейшее восстановление пострадавших отраслей в муниципалитете. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу развития Нижнесергинского МР на 2020–2025 годы. На реализацию из бюджетов разных уровней выделят 2,7 млрд рублей.

Программой определены конечные показатели. Среди них: объём инвестиций в основной капитал - 2 450 млн рублей в год, увеличение объектов малого и среднего предпринимательства с 1 160 до 1 220, замена 84,2 км ветхих сетей тепло и водоснабжения, комплексное благоустройство не менее 16 дворов, увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет с 40 до 50%.

Программа обсуждалась накануне на заседании свердловского правительства. Отмечалось, что в Кленовском сельском поселении предусмотрено строительство школы на 80 мест, в п. Дружинино - капремонт школы № 13, а также разработка проектов школ в Нижних Сергах на 1000 мест и в Михайловске на 500.

Кроме того, запланирован ремонт центрального стадиона в Нижних Сергах и ремонт Дворца культуры, строительство Дома культуры в Дружинино. На 5,3 миллиона будет отреконструировано здание архива в районе. 13,5 миллиона рублей направят на сохранение и развитие парка "Оленьи ручьи".

Докумнт опубликован на региональном интерне-портале правовой информации. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Сергея Бидонько.

Справка "ОГ" Общая площадь Нижнесергинского муниципального района составляет 378 811 га. В состав района входят: Михайловское МО, Нижнесергинское городское поселение, городское поселение Верхние Серги, Дружининское, п. Атиг, Кленовское сельское поселение. По информации на 1 января, численность населения в муниципалитете составляла 39 316 человек. Напомним, что в июле этого года на Нижние Серги обрушилась большая вода – вышли из берегов сразу несколько рек. Стихия снесла на своём пути всё – многие жители лишились имущества, а некоторые и вообще крова. В городе вводили режим ЧС, который был снят только 18 ноября. Губернатор поручал членам свердловского кабмина обеспечить скорейшее восстановление пострадавших отраслей и составить комплексный план для придания дополнительного импульса развитию территории.

Фото: постановление