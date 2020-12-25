Журналисты «Областной газеты» стали призёрами конкурса, организованного администрацией Екатеринбурга

Обозреватели отделов «Регион» и «Земства» «Облгазеты» завоевали второе место на творческом конкурсе «Любимый город». Его организатор – администрация Екатеринбурга.
Коллектив авторов в лице Анны Чернобривцевой, Юлии Бабушкиной и Ольги Кошкиной представил на конкурс статью «Не вширь, а ввысь» о будущей застройке Уральской столицы. Материал завоевал 2 место в номинации «Новый Екатеринбург – город строится».
Церемония награждения лучших журналистов конкурса прошла сегодня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Победителям и призёрам организаторы вручили ценные призы и грамоты.
Отметим, журналисты «ОГ» последние годы стабильно завоёвывают призовые места на конкурсе «Любимый город».
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