Журналисты «Областной газеты» стали призёрами конкурса, организованного администрацией Екатеринбурга

Журналисты "ОГ" - призёры конкурса "Любимый город". Фото: А. Кулакова

Обозреватели отделов «Регион» и «Земства» «Облгазеты» завоевали второе место на творческом конкурсе «Любимый город». Его организатор – администрация Екатеринбурга.

Коллектив авторов в лице Анны Чернобривцевой, Юлии Бабушкиной и Ольги Кошкиной представил на конкурс статью «Не вширь, а ввысь» о будущей застройке Уральской столицы. Материал завоевал 2 место в номинации «Новый Екатеринбург – город строится».

Церемония награждения лучших журналистов конкурса прошла сегодня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Победителям и призёрам организаторы вручили ценные призы и грамоты.

Отметим, журналисты «ОГ» последние годы стабильно завоёвывают призовые места на конкурсе «Любимый город».