Безработица в Свердловской области начала снижаться

Уровень безработицы в Свердловской области оценивается в 5,4 процента. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области наметился тренд по уменьшению количества безработных. Как рассказал в интервью "Облгазете" замгубернатора Олег Чемезов, если на пике пандемии мы имели 120 тысяч безработных, то сейчас цифра держится в районе 115 тысяч.

– Мы наблюдаем устойчивый тренд – по несколько десятков или сотен людей ежедневно находят работу. Сейчас осторожно можно говорить, что уровень безработицы у нас в регионе снижается, - пояснил замгубернатора.

В настоящий момент в Свердловской области реализуются сразу четыре программы, связанные с поддержкой занятости. Это программа содействия трудоустройству, программа переподготовки по востребованным отраслям, программа по временной занятости и программа по переезду к новому месту трудоустройства.

Информацию о том, как встать на учёт в целях поиска работы, можно найти здесь.