Как вернуть Екатеринбургу исторический облик?

Михаил Голобородский высоко оценивает внешний вид усадьбы Расторгуевых-Харитоновых: с начала XX века экстерьер не раз обновляли, но в целом он остался без изменений. Фото: Галина Соловьева

«Облгазета» завершает грандиозный фотопроект «Екатеринбург: 1909 vs 2020». Впервые в России наше издание сопоставило 28 пейзажей Сергея Прокудина-Горского, сделанных в Екатеринбурге в начале ХХ века, и виды современного города. Чтобы подвести итоги этой масштабной исследовательской работы, корреспонденты «ОГ» встретились с профессором Уральского государственного архитектурно-художественного университета, заведующим кафедрой истории искусств и реставрации Михаилом Голобородским и прогулялись с ним по центру уральской столицы.

Не те времена

– Михаил Венидимович, со времён Прокудина-Горского в облике Екатеринбурга произошла масса изменений. Смотришь на фотографии вековой давности и думаешь, что раньше город был умиротворяющим, а сейчас его как будто обнесли каменными оковами…

– Это неизбежно: урбанизацию не остановить. Если бы Екатеринбург остался провинциальным городом, каким он был в начале XX века, то он бы захирел. С приходом советской власти город получил новый импульс для развития. На Вознесенской площади, где теперь стоит памятник Комсомолу Урала, до большевиков был пустырь, но в 20-е годы скульптор Иван Шадр установил в центре площади на пересечении тропинок памятник Карлу Марксу. Простоял он здесь недолго, его заменил замечательный фонтан работы скульптора Андрея Кикина. Свердловчане называли этот с детства всеми любимый фонтан «Мальчик с рыбой» или «Фонтан с лягушками». В 70–80-е годы в центре города, как и на левом берегу Верх-Исетского пруда, преобладал частный сектор. Сейчас на его месте красуются многоэтажные дома и офисные здания.

– Насколько сильно пострадала дореволюционная архитектура?

– Прежде всего по идеологическим причинам мы лишились великолепных храмов — кафедрального Богоявленского собора на площади 1905 года, Екатерининского собора на площади Труда, Максимилиановской церкви (известной как «Большой Златоуст») и частично – строений Ново-Тихвинского монастыря. Из них восстановили лишь монастырь и Большой Златоуст, и то его построили не на прежнем месте, а сдвинули ближе к проспекту Ленина. Остальные церкви вернуть невозможно.

– Но ведь такие попытки предпринимают?

– Если говорить про площадь Труда, то инфраструктура этого места сложилась в советское время. Более того, в проекте охранных зон объектов культурного наследия она полностью залита красным цветом — это историческая территория памятников, на которой можно реставрировать существующие здания, но строить что-то новое строго запрещено. В 90-е, когда проектная мастерская УрГАХУ под руководством Александра Долгова воздвигла на этой площади часовню Святой Екатерины, такого жёсткого контроля со стороны органов Госохраны не было. Сегодня строительство часовни на этом месте, наверное, столкнулось бы с огромными бюрократическими препятствиями. Большой Златоуст тоже заходил на охранную зону здания ДОСААФ, но церковь и бизнес смогли решить этот вопрос.

Виды на пруд

– У Прокудина-Горского все памятники на набережной Исети хорошо просматриваются, а сейчас их скрывают деревья. Может, стоит их вырубить, как в европейских городах, чтобы они не загораживали историческую застройку?

– Не думаю. Зелень нам очень нужна, в городе её и так мало. Все насаждения надо сохранять — это подтвердила ситуация вокруг строительства храма в сквере у Театра драмы. А когда его предлагали возводить на воде, против выступили архитекторы: они не хотели, чтобы храм сократил площадь Городского пруда, который является самой нижней точкой Екатеринбурга. Водоём у нас небольшой, и чтобы он не казался ещё меньше, рядом с ним нельзя строить высотные здания. С пруда вся панорама Екатеринбурга воспринимается, как в театре, поэтому Прокудин-Горский отсюда и снимал — здесь самые эффектные виды. Да и самой набережной, и зелени на ней в его время не было — на их месте стояли деревянные купеческие дома, которые окаймляли дом Главного горного начальника. Если бы они сохранились, панорама была бы более изящной. Но эти постройки снесли: они были ветхими и перенаселёнными.

– Когда гуляешь по набережной вдоль улицы Горького, в глаза бросается двухэтажное кирпичное здание, которое встроили в офис банка в нулевые годы. Решили таким образом спасти его от разрушения?

– Это дом наследников протоирея Матвея Попова. В 90-е до него никому не было дела, и он медленно разваливался. Есть разные мнения на то, как спасать исторические здания — расширять их за счёт пристроев или увеличивать внутренний объём. В любом случае это считается реконструкцией, что сегодня по закону об объектах культурного наследия практически невозможно. Конечно, можно обосновать её приспособлением к современным условиям эксплуатации, но это довольно сложно доказать. Если все четыре фасада – как в этом доме – признаны предметами охраны, то реконструировать здание не дадут. А если охране подлежат всего два фасада – так было в доме купцов Дмитриевых на площади 1905 года, то реконструкцию вполне могут разрешить. Правда, после неё от исторического облика почти ничего не осталось. Я жалею о том, как негармонично сосуществуют старинные неоготические фасады и безжизненные стеклянные объёмы торгового центра «Европа».

Долгая реставрация

– Недалеко от дома Попова находится другой памятник – здание Уральской золотосплавочной лаборатории. У Прокудина-Горского оно сияло белой краской, но теперь вместо былого великолепия разбитые стены. Его планируют реставрировать?

– Это очень интересное здание, состоящее из нескольких частей в стиле эклектики. Утрат много, но техническое состояние пока позволяет его восстановить. Им уже фактически занимаются, ещё три года назад дипломники нашего вуза подготовили проект его реставрации, но этот процесс не такой быстрый, как кажется. От момента постановки здания на охрану до полной реставрации проходит в среднем 5–6 лет. У золотосплавочной лаборатории статус памятника архитектуры есть. Но вообще, чтобы его получить, требуется минимум год – необходимо представить в управление Госохраны научное историко-архитектурное обоснование. Следующий этап — проектирование. Сначала проводят предпроектные исследования, когда здание обмеряют, определяют его состояние, проводят фотофиксацию, утверждают предметы охраны и охранные зоны. Затем готовят проект реставрации, который должен пройти государственную историко-культурную и техническую экспертизы. И только потом приступают к работам. Но на это нужны деньги и время.

– Город у нас богатый, почему бы не восстановить утраченные объекты, которые не попадают в охранные зоны других памятников, в частности, Московскую заставу в начале проспекта Ленина, плотину на реке Ольховке или ротонду Малахова в Харитоновском парке?

– После тех реконструкций, что провели к ЧМ-2018 по футболу, Московские ворота ставить негде, разве что на газоны у трамвайных путей. Подобный обелиск у въезда на Сибирский тракт заново отстроили лишь потому, что это позволило сделать прилегающее пространство. Плотину на Ольховке планируют реконструировать в ближайшие годы вместе с благоустройством берегов реки. Ротонду Малахова должны были реставрировать в конце 80-х, но в 1990 году бомжи развели в ней костёр и памятник архитектуры погиб. Её восстановить можно, но есть одна большая проблема – Харитоновский парк до сих пор не внесён в реестр объектов культурного наследия, в отличие от усадьбы Расторгуевых-Харитоновых.

– Как такое возможно, ведь они прилегают друг к другу?

– В советское время преподаватели и студенты нашего вуза исследовали архитектурные объекты парка, но дело не было доведено до конца. Ротонда Малахова сгорела, а ротонду с мостиком на пруду возводил не он, как считают многие, а архитектор Емельянов – теперь её можно зарегистрировать как памятник архитектуры. Чтобы внести Харитоновский сад в список культурного наследия, надо объявить охраняемой планировочную систему парка, разработать проект благоустройства, воссоздания утраченных строений и реставрации уже существующих. Несмотря на то, что это будут новоделы, в градостроительных соображениях такое вполне допустимо для восстановления исторической атмосферы Екатеринбурга, от которой в последние десятилетия осталось немного. Реставрацией надо заниматься администрации города, причём срочно — парк находится в крайне плохом состоянии. Большинство деревьев в нём посажены в середине XIX века и уже пережили свой возраст. Если их не заменить, они могут при падении травмировать посетителей парка.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Реставрацию здания Уральской золотосплавочной лаборатории, построенного в середине XIX века, планируют начать в скором времени. Фото: Галина Соловьева

Михаил Голобородский стоит на том самом месте, где при Прокудине-Горском была ротонда Малахова в Харитоновском парке. Фото: Галина Соловьева

На этой аллее в Харитоновском парке в 1944 году снимали одну из сцен первого игрового фильма Свердловской киностудии «Сильва» по одноимённой оперетте Имре Кальмана. Фото: Галина Соловьева

Дом наследников протоиерея Попова на улице Горького после реконструкции в нулевые годы. Фото: Галина Соловьева

Из всех зданий, которые запечатлел Прокудин-Горский, в самом лучшем состоянии находится дом Севастьянова, где находится резиденция губернатора. Фото: Галина Соловьева