Новое областное министерство и облик Екатеринбурга: обзор номера за 26 декабря

Доброго субботнего утра, читатели! Мы подготовили для вас обзор сегодняшнего номера.

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов в интервью "Областной газете" рассказал о судьбе нового регионального министерства, а также сообщил, о том, что в следующем году власти начнут переписывать Стратегию развития Свердловской области до 2035 года.

"ОГ" завершает фотопроект «Екатеринбург: 1909 vs 2020». Наше издание сопоставило 28 пейзажей Сергея Прокудина-Горского, сделанных в Екатеринбурге в начале ХХ века, и виды современного города. Чтобы подвести итоги этой исследовательской работы, мы встретились с профессором УрГАХУ, заведующим кафедрой истории искусств и реставрации Михаилом Голобородским. Он высказал своё отношение к изменениям, произошедшим в городе более чем за 100 лет, и показал места, где располагались архитектурные памятники, которых лишилась уральская столица.

По традиции в субботу публикуем много полезной информации для садоводов. Сегодня рассказываем, чем хороша зимняя обрезка растений, что необходимо сделать садовым товариществам для получения субсидий от администрации Екатеринбурга и почему уральцы стали делать меньше заготовок на зиму.