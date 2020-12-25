Конкурс «Лучший новогодний подарок»: мишка из пластиковой бутылки и панно из солёного теста

..про своё творчество автор говорит так: прилагаю руки к утилю. Фото: Из личного архива Светланы Кустовой

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать на наш конкурс на лучший новогодний подарок фотографии игрушек, панно и поделок, выполненных своими руками или руками детей, внуков, учеников. Материалы и техника используются самые разные, порой уникальные.

Удивительно, но в этом году география нашего конкурса очень расширилась: работу присылают не только жители Свердловской области, но и других регионов.

Так, Лариса Красноруцкая из Алтайского края пустила на поделки солёное тесто. Лепить из него можно не хуже, чем из пластилина, подсушил, покрасил – и панно готово.

– На факультативных занятиях мы с детьми любим мастерить разные поделки, – рассказывает Лариса Красноруцкая. – Картину, которую я вам выслала, выполнена учащейся 6-го класса Екатериной Зимоглядовой. Прочитали про ваш конкурс и решили поучаствовать.

Сестрёнки Лера(7 лет) и Вика(четыре с половиной года) живут с родителями в Тюмени. Вместе с папой и мамой сделали две замечательные игрушки: снеговичка из электролампочки и бычка из электропроводов. Зверушек они подарили бабушке, когда гостили у неё в Камышлове. Бабушка Татьяна Устьянцева игрушки сфотографировала и попросила детей отправить их в «Облгазету», так как считает, что таким весёлым поделкам должны порадоваться все.

Много интересных работ присылают и жители уральской столицы. Например, то, чем занимается Светлана Кустова из Екатеринбурга, называется экотворчеством и находится на пике моды. Сама же мастерица просто говорит, что прилагает руки к утилю и делает всевозможные игрушки из… пластиковых бутылок. Сидя дома на самоизоляции, она изготовила целую партию ёлочных игрушек, которые отдала внуку, чтобы нарядить школьную ёлку. Тут и колокольчики, и гирлянды, и многое другое. Вы только гляньте, какой симпатичный медведь получился из обычной бутылки из-под кваса! Повязали мишке бантик, приладили крышечку, смахивающую на канотье, и получился весьма элегантный господин.

Ирина Сорокина преподаёт в школе села Знаменское Ирбитского муниципального образования. На конкурс читательница прислала фотографию аппликации «Бычок Яшка», выполненную в технике ниткографии.

– Для начала мелко настригаются нитки разных цветов. – рассказывает Ирина Сорокина. – Затем на листе ватмана размером А3 рисуем бычка. Чтобы обклеить фигурку и окружающий пейзаж нитками, понадобится клей солид.

Поделилась Ирина Сорокина и фотографией работы ученицы 3-го класса Екатерины Шухардиной. Выполнена ёлочка-топотушка из пенопласта, других подручных материалов и фоамирана – пенистого материала, способного принимать самую разную форму.

– Вот уже десять лет я выписываю вашу газету, но написать вам решилась впервые, – признается Надежда Новожилова. – Живу я в селе Конёво Невьянского района. За время самоизоляции нашила для родных и друзей сувениры и решила отправить вам фотографии своих поделок. Коровки и бычки выполнены в лоскутной технике. Бычок Аристократ и коровка Модница изготовлены из старых джинсов.

Татьяна Мочалова из Ирбита занимается народными куклами пять лет. Она прислала нам фото новогоднего венка, который украшает целый хоровод кукол.

Больше всего на конкурс присылают, конечно, фотографий коров и быков.Ольга Кожевина из Режа тоже не стала исключением. Как она признаётся, на создание коровы её вдохновили ностальгические воспоминания о советском кукольном мультфильме «Бурёнка из Маслёнкино». Для создания буренки понадобилось немного фантазии, флис, синтепон и декоративные аксессуары.

Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко описать технологию создания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой информацией о себе: контактные данные, номер телефона для обратной связи. Работы принимаем до 27 декабря, итоги конкурса подведём в номере «ОГ» за 30 декабря.

Учительница решила похвалиться работой своей ученицы Фото: Из личного архива Ларисы Краснолуцкой

Снеговичку сестры Лера и Вика сделали друга-бычка из электрических проводов. Фото: Из личного архива Татьяны Устьянцевой

Надел бычок шляпу и галстук – сразу стал аристократом Фото: Из личного архива Надежды Новожиловой

Со снеговичками Новый год будет удачным Фото: Из личного архива Ольги Кожевиной

Этот венок приманивает праздник и счастье Фото: Из личного архива Татьяны Мочаловой

Сладкая получилась парочка – бычок да ярочка Фото: Из личного архива Надежды Новожиловой

Эта яркая картинка выполнена в технике ниткографии Фото: Из личного архива Ирины Сорокиной

Опубликовано в №243 от 26.12.2020