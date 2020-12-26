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Общество
26 декабря 2020, 13:12

Более трёх миллионов россиян заразились COVID-19 с начала пандемии

За минувшие сутки коронавирусом заразились 29 258 россиян.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 29 258 россиян. Фото: Павел Ворожцов

Число случаев COVID-19 в России с начала пандемии превысило три миллиона. За минувшие сутки коронавирусом заразились 29 258 россиян.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (7480) и Санкт-Петербурге (3755). На Среднем Урале заразились 406 человек. Это шестой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

За последние сутки из российских больниц выписались 28 185 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 426 439.

Также за сутки зафиксировано 567 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 54 226 россиян.

Фото: Оперативный штаб

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 88,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 511 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 654 275 человека.

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 29 018 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Областная газета Свердловской области

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