Нижний Тагил выбирает логотип к 300-летию города

Зима – не помеха строительству моста в Нижнем Тагиле. Фото: Илья Колесов

В 2022 году Нижний Тагил отметит 300-летие. Подготовка к юбилею идёт вовсю – благоустраиваются территории, продолжается строительство моста через городской пруд. А на официальном сайте мэрии началось голосование за логотип большого праздника.

Эйфелева башня по-тагильски

Эскизы логотипа подготовили сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Центра развития туризма, а также дизайнер Елена Кирилюк, маркетолог Макс Щербинин, студенты и педагоги художественного направления. В приоритете не только содержательность, но и простота восприятия, современный подход. На одном эскизе завязанный узлом металл, на другом «Урал куёт победу», но чаще всего в рисунках просматривается силуэт старинной тагильской башенки.

– У нас в городе есть прекрасный символ, который читается так же легко, как Эйфелева башня в Париже. Это башня на Лисьей горе, – отметил Макс Щербинин.

В мэрии не стали брать на себя ответственность за выбор логотипа и пошли в народ.

– Мы выслушали профессионалов, экспертов и захотели узнать мнение тагильчан. Все предложенные эскизы будут вынесены на голосование. Итоги подведем 25 января, – решил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Подарок номер один

Пока идёт голосование за логотипы, городские улицы продолжают преображаться. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» нынче обустроены три общественные территории. В наступающем году будет облагорожен сквер возле Дворца культуры «Юбилейный», обновлена площадь Танкостроителей и создана «Аллея рандеву» у филиала Свердловского областного медколледжа. Станет более удобным для прогулок лесопарк на Вагонке.

Зима – не помеха строительству моста. Мост через Тагильский пруд – крупнейший инвестпроект Свердловской области стоимостью 4 млрд рублей. Чтобы добраться с одного берега на другой, нужно преодолеть 32 километра и потратить около часа. С появлением моста время в пути сократится до 10 минут. Это подарок номер один к 300-летию города.

Сроки возведения объекта очень сжатые, поэтому стройка на берегах и над замёрзшим прудом кипит круглые сутки. Заканчивается бурение и бетонирование свай на всех восьми опорах, формируются контуры клеверной развязки у южного въезда. Там отсыпано уже 150 тысяч кубометров скального грунта.

– Технологический мост уже связал два берега Тагильского пруда. Уход за бетоном зимой усложняется, но темп работ не снижаем. Будем работать и в праздничные дни, – рассказал руководитель проекта Вячеслав Назаров.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кстати: Самые масштабные изменения ждут прибрежную полосу Тагильского пруда. Там будет реализован проект по продолжению набережной. К 300-летнему юбилею города в «Тагильской лагуне-2» появятся бассейн для судомоделистов, автогородок, игровые и спортивные площадки. Мэрия заключила контракт с подрядчиком на 511 млн рублей. При этом из федеральной казны Нижнему Тагилу выделено 373 млн рублей. Оставшиеся средства – из местного бюджета. – Работы начнутся в январе. На первом этапе необходимо подготовить и расчистить территорию. Затем будем проводить вертикальную планировку, обустраивать насыпь для бурения свай для террасы, – пояснил директор подрядной компании «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.