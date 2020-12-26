За ночь с улиц Екатеринбурга вывезли более 6 тысяч тонн снега

В мэрии Екатеринбурга отчитались о ходе уборки городских улиц от последствий снегопада. Фото: Галина Соловьева

В мэрии Екатеринбурга отчитались о ходе уборки городских улиц от последствий снегопада. Минувшей ночью с улиц мегаполиса вывезли более 6 тысяч 207 тонн снега.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, в ночь с 25 на 26 декабря в расчистке улиц было задействовано 297 единиц спецтехники. В их числе 56 комбинированных дорожных машин, 48 тракторов, 16 снегопогрузчиков, 19 фронтальных погрузчиков, 121 самосвал и 27 грейдеров. Также улицы убирали 110 рабочих.

Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано более 77 тонн противогололёдных материалов и 15 тонн мелкофракционного щебня.

Добавим, что днём 25 декабря на очистке города от снега и льда было задействовано 168 единиц техники и 299 дорожных рабочих. Всего за день было утилизировано более 1 тыс. 242 тонн снежной массы.

Сегодня, 26 декабря, в уборке города районные службы благоустройства задействуют 150 единиц спецтехники и 281 дорожного рабочего.

В общей сложности, за декабрь с улиц Екатеринбурга на специальные свалки вывезли более 73 тысяч тонн снега.