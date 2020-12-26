Читательницы «Областной газеты» отметили вековой юбилей

100-летняя Апполинария Шибанова на зрение не жалуется и с удовольствием читает газеты Фото: Семейный архив Апполинарии Шибановой

Серебрянский тракт то круто спускается вниз, то карабкается под облака. Он ведёт к посёлку Синегорскому, входящему в состав Горноуральского ГО, и далее – к нижнетагильскому селу Серебрянке. В обоих населённых пунктах нынче чествуют долгожительниц: читательницам «Облгазеты» Апполинарии Шибановой и Анне Безмельницыной исполнилось 100 лет в этом декабре. Односельчане гордятся вековыми бабушками и уверены, что столетний рубеж им помогли перешагнуть отменная экология этих мест и неусидчивый характер.

Ни дня без забот

Апполинария Александровна – коренная москвичка. Родилась 26 декабря 1920 года, но только не в столице нашей родины, а в деревне Москва Кировской области. До войны окончила семилетку и поступила в педагогическое училище. В 1943 году начала учительствовать.

Вышла замуж за военного, и начались переезды. Куда муж Павел Дементьевич, туда и Апполинария Александровна. Так семья оказалась на Урале. Сначала в Свердловске, затем в Нижнем Тагиле. В 1952 году, окончив курсы продавцов, Апполинария Шибанова далее трудилась в торговой сфере. О том, как она работала, красноречиво свидетельствуют многочисленные почётные грамоты. А учительскую карьеру продолжила дочь Ася, которая много лет возглавляла школу в посёлке Синегорском.

Когда пенсионерку начало подводить здоровье, дочь пригласила её в Синегорский. И тут пожилая женщина нашла себе занятие — ни дня не проводила без шитья. Эту неусидчивость Апполинария Александровна и считает рецептом своего долголетия. Она сохранила отличное зрение и до сих пор с удовольствием читает газеты, в том числе «Областную газету».

В колхозе — с 15 лет

Вся долгая жизнь Анны Александровны прошла на Чусовой. Родилась она в деревне Бабёнки, стоявшей когда-то на правом берегу главной уральской реки. В девять лет пошла в школу, и до военной поры успела окончила шесть классов, поступить на работу в колхоз.

– В начале Великой Отечественной войны отца забрали на фронт. И мама, и мы работали в колхозе не покладая рук. Ждали вестей с фронта, вспоминает труженица тыла. — Хорошо помню, как все радовались в День Победы, играли на гармонях, гуляли ватагами по улицам.

Как-то колхоз откомандировал Анну на лесозаготовку в посёлок Точильный Лог. Там её и присмотрел лесоруб Михаил, который был старшее её на 14 лет, позвал в жёны. Семейная жизнь шла своим чередом, у супругов родились шестеро детей. Тогда многодетная семья решила перебраться в большое село. С тех пор Анна Безмельницына – жительница Серебрянки.

Всю свою жизнь Анна Александровна трудилась, никому не жаловалась на усталость. Скотинку держала до преклонного возраста, на зиму вязала носки и варежки на всю большую семью. Сейчас из-за проблем со здоровьем Анна Александровна уже не так активна, почти не читает, но к «Областной газете» периодически обращается.

В сотый день рождения, 20 декабря, Анну Александровну поздравляли девять внуков, семнадцать правнуков и пять праправнуков. Хор серебрянского центра культуры исполнил для односельчанки задушевные песни.

Обе именинницы — и в Синегорском, и в Серебрянке — получили поздравительные телеграммы от Президента России: Владимир Путин пожелал женщинам крепкого здоровья. К слову, обе юбилярши подписались на «Областную газету» на следующий год.

КСТАТИ Две давние читательницы «Облгазеты» скоро также отменят день рождения: жительнице Новоасбеста Анисье Южаковой (см. «ОГ» №6 от 16.01.2019 ​​​​​​) в январе исполнится 102 года, а жительница Черноисточинска Валентина Воробьёва(см. «ОГ» №35 от 28.02.2018)​встретит 108-летие в феврале. Валентина Сысоевна — старейшая читательница «Областной газеты».

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Труженик тыла Анна Безмельницына начала трудиться в колхозе с 15 лет Фото: Семейный архив Анны Безмельницыной

Опубликовано в №... от 27.12.2020 под заголовком «...»