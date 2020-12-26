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Общество
26 декабря 2020, 19:23

Предновогодний Екатеринбург: показываем, как город преобразился к празднику

Новый год 2021

У районных ДК Екатеринбурга уже тоже всё готово к предстоящему празднику! Фото: Галина Соловьёва

До Нового года осталось всего несколько дней. Несмотря на коронавирусные ограничения, площадки города украсили к празднику. Где погулять и проникнуться праздничной атмосферой? Смотрите фоторепортаж предновогоднего Екатеринбурга.

ЦПКиО

В Парк Маяковского работает ярмарка. Даже в будни здесь можно погулять, попить новогодних напитков, полюбоваться ёлкой и даже отведать чаю из самовара 1912 года! А 18 декабря в парке  открылся каток «Северное сияние». К слову, каток собрал много положительных отзывов горожан.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь

В Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре вовсю готовят новогодние игрушки. На днях здесь прошёл прошел мастер-класс по выпечке царского Рождественского пирога и состоялся  традиционный Рождественский сбор подарков для юных жителей уральской глубинки. 

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Ёлочные базары

В Екатеринбурге стартовала продажа деревьев к Новому году. Ещё можно успеть купить главный символ праздника! Ёлочные базары работают у ТЦ "Гринвич", на Шарташском рынке, у КОРа, у ТЦ "Мегаполис" и "Алатырь".

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Районные Дома культуры

У районных ДК Екатеринбурга тоже всё готово к предстоящему празднику! Так, у ДК "Эльмаш" установили две большие деревянные горки и красивую ёлку!

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

ТЮЗ

Праздничную атмосферу создали и на площадке у Театра Юного Зрителя. Здесь установили сразу две новогодние ёлки - большую и поменьше.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

В целом, в городе уже царит новогоднее настроение: горожане создают его себе сами.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Кто-то ставит новогоднюю ёлку не только дома, но и во дворе. А также украшает город праздничными атрибутами: снеговиками и гирляндами.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Отметим, что накануне в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок на Театральной площади. В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года откроется в ближайший понедельник, 28 декабря. В этом году он будет работать в урезанном формате – посетители не смогут прокатиться на аттракционах и горках. График работы главного ледового городка Екатеринбурга.

Сюжет

Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

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