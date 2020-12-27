Глава ВОЗ призвал готовиться к новым пандемиям

Ситуация с COVID-19 не будет последним вызовом. фото: Галина Соловьева

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил о рисках возникновения новых пандемий. Ситуация с COVID-19 не будет последним вызовом.

Об этом глава ВОЗ заявил в видеообращении в связи с отмечаемым 27 декабря Международным днем противоэпидемической готовности.

По словам Тедроса Гебрейесуса, нынешняя пандемия не будет последней, а эпидемии являются «жизненной реальностью».

«Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен. За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову», - приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Тедрос Гебрейесус также подчеркнул, что влияние коронавируса на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далеко идущие последствия для обществ и экономик.

Глава ВОЗ призвал извлечь уроки из случившегося, направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь.

Международный день противоэпидемической готовности отмечается в этом году впервые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 7 декабря.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии COVID-19 во всём мире заразились более 80 млн человек. Более 45,3 млн жителей планеты вылечились от коронавируса, свыше 1,7 млн - скончались. В России число заболевших превысило 3 млн человек.