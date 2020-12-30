КТ лёгких при COVID-19, заморозки и парад планет: самое читаемое за 2020 год

Топ-10 самых читаемых материалов на сайте "Областной газеты". Фото: коллаж

2020 год запомнился пандемией коронавируса, температурными рекордами и парадом планет. Все эти темы есть в топ-10 самых читаемых материалов на сайте "Областной газеты". Рассказываем, чем наши читатели интересовались больше всего в уходящем году.

Самым читаемым текстом года стал материал Натальи Дюрягиной "Чем отличается поражение лёгких при COVID-19 от обычной пневмонии, и когда нужно идти на КТ лёгких?". Журналист "ОГ" получила разъяснения от главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко. С конца октября текст набрал 123 тысячи просмотров.

Самой часто просматриваемой новостью стала заметка Оксаны Жилиной "Парад планет-2020: как и когда наблюдать" (более 104 тысяч заходов). Журналист ведёт на сайт "ОГ" рубрику "Календарь астрономических событий", в которой рассказывает, какие космические события можно наблюдать в небе над Свердловской областью. К слову, 2020 год подарил любителям ночного неба также редкое соединение Юпитера и Сатурна, противостоянием Марса, четырьмя лунными затмениями и двумя солнечными.

Топ-3 замыкает новость сотрудника отдела "Служба информации" Нины Георгиевой о майских заморозках со 102 тысячами просмотров. В этом году погода часто преподносила сюрпризы. Так, июль выдался аномально знойным. А в конце декабря на севере резко похолодало с 0 ºС до -34 ºС. О погоде в ближайшие дни читайте здесь.

В декабре на четвёртую позицию вырвался текст Станислава Мищенко "Чем закончилась немецкая операция "Ульм" по заброске диверсантов на Урал?". Материал был подготовлен к Дню работников органов безопасности РФ и вызвал интерес посетителей сайта "Облгазеты".

В течение года читатели продолжали интересоваться ситуацией с коронавирусом. Самыми просматриваемыми новостями стали также: "В Свердловской области ослабили особый режим по коронавирусу. Кому губернатор разрешил работать?", "Будут ли закрывать границы Екатеринбурга и продлевать каникулы в школах: Евгений Куйвашев ответил на вопросы свердловчан" и "Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении передвижения свердловчан".

Отметим, что в этом году впервые сразу три автора "Областной газеты" набрали более 2 миллионов просмотров. Среди них Оксана Жилина, Валентин Тетерин и Нина Георгиева. Ещё два сотрудника отдела новостей набрали по 1,5 миллиона просмотров - Юрий Петухов и Ирина Порозова. У других сотрудников "ОГ" суммарно менее миллиона посещений.