Наступил 2021 год

По восточному календарю 2021-й - год белого металлического быка. Фото: Галина Соловьёва

Наступил новый 2021 год. Поздравляем с годом белого металлического быка со стальными нервами и сильным характером. Мы верим, что этот символ принесёт свердловчанам счастье, здоровье, удачу и богатство!

Этот год объявлен в России Годом науки и техники, а в Свердловской области - Годом медика.

Предлагаем вспомнить главные события уходящего 2020 года: начало пандемии коронавируса, голосование по Путинской конституции, празднование 75-летия Победы, присвоение Екатеринбургу и Нижнему Тагил звания Город трудовой доблести, смена власти в Екатеринбурге, назначение нового полпреда Президента РФ в УрФО и митрополита Верхотурского и Екатеринбургского, Год Родыгина, паводок в Нижних Сергах.

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