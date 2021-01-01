Наступил 2021 год

Наступил новый 2021 год. Поздравляем с годом белого металлического быка со стальными нервами и сильным характером. Мы верим, что этот символ принесёт свердловчанам счастье, здоровье, удачу и богатство!
Этот год объявлен в России Годом науки и техники, а в Свердловской области - Годом медика.
Предлагаем вспомнить главные события уходящего 2020 года: начало пандемии коронавируса, голосование по Путинской конституции, празднование 75-летия Победы, присвоение Екатеринбургу и Нижнему Тагил звания Город трудовой доблести, смена власти в Екатеринбурге, назначение нового полпреда Президента РФ в УрФО и митрополита Верхотурского и Екатеринбургского, Год Родыгина, паводок в Нижних Сергах.
Отметим, что в 2021 году нас ждёт 7 коротких рабочих недель и одна рабочая суббота. При этом первая рабочая неделя после новогодних праздников будет пятидневной. У россиян впереди 10 дней отдыха. Всё это время мы будем с вами! Заходите на сайт "Областной газеты" и странички в соцсетях: в Telegram, "ВКонтакте", в Instagram, Facebook и "Одноклассниках".
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Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.