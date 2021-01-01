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1 января 2021, 00:00

Наступил 2021 год

Дед Мороз идёт со снегурочкой

По восточному календарю 2021-й - год белого металлического быка. Фото: Галина Соловьёва

Наступил новый 2021 год. Поздравляем с годом белого металлического быка со стальными нервами и сильным характером. Мы верим, что этот символ принесёт свердловчанам счастье, здоровье, удачу и богатство!

Этот год объявлен в России Годом науки и техники, а в Свердловской области - Годом медика.

Предлагаем вспомнить главные события уходящего 2020 года: начало пандемии коронавируса, голосование по Путинской конституции, празднование 75-летия Победы, присвоение Екатеринбургу и Нижнему Тагил звания Город трудовой доблестисмена власти в Екатеринбурге, назначение нового полпреда Президента РФ в УрФО и митрополита Верхотурского и Екатеринбургского, Год Родыгина, паводок в Нижних Сергах.

Отметим, что в 2021 году нас ждёт 7 коротких рабочих недель и одна рабочая суббота. При этом первая рабочая неделя после новогодних праздников будет пятидневной. У россиян впереди 10 дней отдыха. Всё это время мы будем с вами! Заходите на сайт "Областной газеты" и странички в соцсетях: в Telegram, "ВКонтакте", в InstagramFacebook и "Одноклассниках".

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Сюжет

Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

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