В Нижнем Тагиле появилось семь новых пунктов уличного оповещения

В Нижнем Тагиле в 2020 году появилось семь пунктов уличного оповещения. Фото: Павел Ворожцов.

За текущий год в Нижнем Тагиле установили ещё семь пунктов уличного оповещения. Охват информирования горожан о чрезвычайных происшествиях достиг 97%.

На установку оборудования было израсходовано 8,7 млн рублей (из регионального бюджета). Новые пункты оповещения появились на площади Славы, на здании администрации Ленинского района, ФОКа «Президентский», школ № 21, 25, 30 и 100, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пункты оповещения включают в себя сирену, четыре громкоговорителя, резервный источник электропитания и блок управления. Единая дежурно-диспетчерская служба города имеет доступ к управлению этими установками по резервному радиоканалу.

На сегодняшний день в местах массового пребывания людей в Нижнем Тагиле и сельских населённых пунктах установлены 34 сирены и 10 уличных пунктов оповещения. Кроме того, посёлки Волчевка, Баронская, Покровское-1 и Чащино оснащены автономными системами.

Оборудование необходимо для подачи сигналов и текстовых сообщений в случае возникновения любых ЧС: выбросе опасных веществ в атмосферу, пожаре, наводнении, террористической угрозе.

В этом году экстренный канал связи использовался в Уральце, Висимо-Уткинске и Серебрянке. Через громкоговорители транслировались напоминания о соблюдении правил безопасности в пожароопасный период.

Добавим, в 2023 году пункты уличного оповещения появятся в посёлках Верхняя Ослянка и Чащино, а в 2024 году – в Усть-Утке и Евстюнихе. Средства на приобретение и монтаж оборудования предусмотрены.