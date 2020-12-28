Роддома Екатеринбурга будут выписывать детей в новогодних костюмах. Фото: Владимир Мартьянов.

В екатеринбургских роддомах вновь организована праздничная выписка новорождённых. 31 декабря, 1 и 2 января малышей будут отправлять домой в новогодних костюмах.

Акция, зародившаяся в конце 2019 года, пройдёт в акушерских стационарах Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ) по адресам: ул. Комвузовская, 3 и ул. Дагестанская, 3. На малышей наденут праздничные колпачки и носочки.

Известно, что в канун 2020 года и его первые дни более 100 родителей получили свои "главные подарки" в новогодних нарядах. Мамы и папы малышей были очень рады такому сюрпризу и обещали хранить костюм как семейную реликвию.

"Мы очень рады, что удалось порадовать и удивить родителей, и надеемся, что эти костюмчики действительно будут храниться в семьях долгие годы, а вместе с ними и позитивные воспоминания о рождении ребёнка", – передаёт слова главврача ЕКПЦ Сергея Мартиросяна пресс-служба мэрии уральской столицы.

Добавим, ранее минздрав Свердловской области опубликовал план-график закрытия роддомов в 2021 году. Такие меры связаны с плановой дезинфекцией и носят временный характер.

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