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28 декабря 2020, 15:10

Свердловчанам рассказали, как будет работать Почта России в новогодние праздники

почтовое отделение

Свердловчанам рассказали, как будет работать Почта России в новогодние праздник. Фото: Павел Ворожцов.

В новогодние праздники отделения Почты России в Свердловской области будут работать по изменённому графику. В последний день 2020 года почти все офисы закроются на час раньше.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Макрорегиона Урал АО "Почта России", 31 декабря почтовые отделения региона закроются на час раньше. При этом центральное отделение почтовой связи Екатеринбурга (главпочтамт) будет работать до 21:00.

1, 2 и 7 января для всех отделений будут выходными. В остальные дни – 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января – все почтовые офисы будут работать по обычному графику.

Пользователи мобильного приложения Почты России смогут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.

Добавим, с начала года свердловчане отправили 30 млн единиц письменной корреспонденции (29 млн в 2019 году) и получили 47 млн писем (51 млн). Чаще всего открытки и письма жители области направляли в другие регионы России. Из международных направлений почтовой переписки лидируют европейские страны.

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Областная газета Свердловской области

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