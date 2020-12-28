Евгений Куйвашев и Евгений Зиничев открыли новое пожарное депо в Среднеуральске. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Среднеуральске состоялось открытие нового пожарного депо. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Евгений Зиничев, который обратился к участникам мероприятия по видеосвязи.

Создание пожарного депо было обусловлено тем, что ранее тушением пожаров и аварийно-спасательными работами в Среднеуральске занималась 85 федеральная пожарно-спасательная часть. При этом участвовать в спасательной операции могло только одно отделение, пока второе, согласно нормам безопасности, должно было оставаться на охране Среднеуральской ГРЭС. Также из-за роста жилищного строительства в муниципалитете возникла острая необходимость в спецтехнике, предназначенной для работы на высоте.

Глава МЧС поблагодарил руководство Свердловской области за совместную работу работу в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В свою очередь Евгений Куйвашев напомнил, что за год были отремонтированы здания пожарных депо в Нижней Салде, Гаринском, Туринском и Белоярском городских округах, а также построено подразделение противопожарной службы в селе Ленское.

"Уральские спасатели ежегодно ликвидируют тысячи пожаров и последствий различных аварий, спасают жизни и здоровье людей. Мы высоко ценим ваш непростой труд и стремимся создать комфортные условия для работы. Сегодня мы открываем в Среднеуральске новое современное пожарное депо. Оно построено с соблюдением всех норм и требований, оснащено современной пожарной техникой и оборудованием", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев заявил, что открытие пожарного депо должно вселить местным жителям дополнительную уверенность в безопасности. Новое депо рассчитано на четыре пожарных автомобиля и 46 специалистов. Планируемый охват - Среднеуральск, посёлок Коптяки, посёлок Кирпичный, общей численностью более 23 тыс. человек.

Напомним, что 27 декабря российские спасатели отмечали профессиональный праздник. Их поздравили Президент России Владимир Путин и губернатор Евгений Куйвашев.