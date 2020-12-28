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28 декабря 2020, 16:51

Кремлёвская ёлка впервые пройдёт в формате телеверсии

Кремлёвская ёлка

Кремлёвская ёлка впервые пройдёт в формате телеверсии. Фото: сайт телеканала «Карусель».

В этом году увидеть Кремлёвскую ёлку смогут все желающие. Представление пройдёт в формате телеверсии.

Показ запланирован на 18:00 (по мск) 31 декабря. Трансляция будет вестись на федеральном семейном телеканале «Карусель».

Юные зрители увидят сказку «Пятое время года, или Кто придумал Новый год». Персонажи Хранитель праздничных традиций и Гаджет – разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года, сообщили в пресс-службе телеканала.

Отмечается, что в представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

Ёлка в Государственном Кремлёвском дворце проводится с 1963 года. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают из разных уголков России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.

Напомним, 11 декабря в Московский Кремль привезли главную новогоднюю ёлку страны. 25-метровое дерево доставил из Наро-Фоминского лесничества на специальном автопоезде водитель в костюме Деда Мороза. Спецтранспорт с елью торжественно заехал через Спасские ворота ровно в 22:00, под бой курантов.

Добавим, сегодня на главной площади Екатеринбурга открылся ледовый городок. В этом году он будет работать в урезанном формате – посетители не смогут прокатиться на аттракционах и горках. С графиком работы праздничной площадки можно ознакомиться тут.

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Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

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